الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي عمليات المقاومة ليوم الأربعاء 15 نيسان/أبريل 2026

إيران

عراقجي يؤكد دعم إيران الحازم لمقاومة الشعب اللبناني المشروعة
🎧 إستمع للمقال
إيران

عراقجي يؤكد دعم إيران الحازم لمقاومة الشعب اللبناني المشروعة

2026-04-15 09:16
149

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، دعم إيران الحازم للمقاومة المشروعة للشعب اللبناني ضد المعتدين المحتلين.

وخلال هذا الاتصال، أطلع عراقجي نظيره التركي على آخر المستجدات المتعلقة بوقف إطلاق النار والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، في إسلام آباد، لإنهاء الحرب في المنطقة.

ووصف عراقجي العدوان العسكري الأميركي الصهيوني على إيران بأنه: "جريمة صارخة ضد السلام والأمن العالميين"، مشددًا على مسؤولية الحكومات جميعها والأمم المتحدة في محاسبة المعتدين وومعاقبة مرتكبي الجرائم وقادتها.

كما تطرق عراقجي إلى تصعيد العدوان العسكري الصهيوني على لبنان، مجددًا تأكيده دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحازم للمقاومة المشروعة للشعب اللبناني ضد المعتدين المحتلين.

من جانبه، ذكّر وزير الخارجية التركي أيضًا بدعم بلاده للمبادرات القائمة لإنهاء الحرب في المنطقة بأسرها. كما دعا فيدان الأطراف جميعها إلى توخي الحذر من مخططات الكيان الصهيوني الرامية إلى استمرار انعدام الأمن وتطبيع الفوضى والجريمة في المنطقة.

الكلمات المفتاحية
لبنان الجمهورية الاسلامية في إيران تركيا عباس عراقجي العدوان الصهيوني هاكان فيدان
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة