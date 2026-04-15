أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، دعم إيران الحازم للمقاومة المشروعة للشعب اللبناني ضد المعتدين المحتلين.

وخلال هذا الاتصال، أطلع عراقجي نظيره التركي على آخر المستجدات المتعلقة بوقف إطلاق النار والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، في إسلام آباد، لإنهاء الحرب في المنطقة.

ووصف عراقجي العدوان العسكري الأميركي الصهيوني على إيران بأنه: "جريمة صارخة ضد السلام والأمن العالميين"، مشددًا على مسؤولية الحكومات جميعها والأمم المتحدة في محاسبة المعتدين وومعاقبة مرتكبي الجرائم وقادتها.

كما تطرق عراقجي إلى تصعيد العدوان العسكري الصهيوني على لبنان، مجددًا تأكيده دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحازم للمقاومة المشروعة للشعب اللبناني ضد المعتدين المحتلين.

من جانبه، ذكّر وزير الخارجية التركي أيضًا بدعم بلاده للمبادرات القائمة لإنهاء الحرب في المنطقة بأسرها. كما دعا فيدان الأطراف جميعها إلى توخي الحذر من مخططات الكيان الصهيوني الرامية إلى استمرار انعدام الأمن وتطبيع الفوضى والجريمة في المنطقة.

