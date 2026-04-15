دفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الثلاثاء 14/04/2026، سلسلة بيانات عسكرية حول عمليات التصدي لتحركات العدو "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف تجمعات وانتشار جيش العدو ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:



بيان رقم (1):

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى ومدن الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 08:00 الأربعاء 15-04-2026 مستوطنات المطلة و"كفار جلعادي" و"كريات شمونة" بصليات صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أن يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 15-04-2026‏

26 شوال 1447 هـ

بيان رقم (2):

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى ومدن الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 08:30 الأربعاء 15-04-2026 مستوطنات "دوفيف"، "شلومي"، "متسوفا"، "يعرا"، "عفدون كفار فراديم"، "نهاريا"، و"شافي تسيون" بصليات صاروخيّة.

الأربعاء 15-04-2026‏

26 شوال 1447 هـ

بيان رقم (3):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى ومدن الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 08:55 الأربعاء 15-04-2026 مستوطنة "كريات شمونة" للمرة الثانية بصلية صاروخيّة.

الأربعاء 15-04-2026‏

26 شوال 1447 هـ

بيان رقم (4):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 19:00 أمس الثلاثاء 14-04-2026 تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في الأطراف الشّماليّة لمدينة بنت جبيل بصليةٍ صاروخيّة.

الأربعاء 15-04-2026‏

26 شوال 1447 هـ

بيان رقم (5):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 00:00 الأربعاء 15-04-2026 تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في الأطراف الشّماليّة لمدينة بنت جبيل بصليةٍ صاروخيّة.

الأربعاء 15-04-2026‏

26 شوال 1447 هـ

بيان رقم (6):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:30 الأربعاء 15-04-2026 مستوطنة "مسكاف عام" بصليةٍ صاروخيّة.

الأربعاء 15-04-2026‏

26 شوال 1447 هـ

بيان رقم (7):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:55 الأربعاء 15-04-2026 ثكنة متات بِسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

الأربعاء 15-04-2026‏

26 شوال 1447 هـ

بيان رقم (8):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، تصدى مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:40 الأربعاء 15-04-2026 لطائرة حربيّة إسرائيليّة في أجواء بلدة دِبعال بصاروخ أرض - جوّ.

الأربعاء 15-04-2026‏

26 شوال 1447 هـ

بيان رقم (9):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 00:30 و 03:15 الأربعاء 15-04-2026 تجمّعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة الخيام بصلياتٍ صاروخيّة.

الأربعاء 15-04-2026‏

26 شوال 1447 هـ

بيان رقم (10):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:20 الأربعاء 15-04-2026 تجمّعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بصليةٍ صاروخيّة.

الأربعاء 15-04-2026‏

26 شوال 1447 هـ

بيان رقم (11):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، تصدى مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 17:00 أمس الثلاثاء 14-04-2026 لطائرة مسيّرة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ من نوع "هرمز 450 - زیك" في أجواء بلدة قبريخا بصاروخ أرض جوّ.

الثلاثاء 14-04-2026‏

25 شوال 1447 هـ

بيان رقم (12):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:45 الأربعاء 15-04-2026 قاعدة فيلون جنوب مستوطنة روش بينا بصليةٍ صاروخيّة.

الأربعاء 15-04-2026‏

26 شوال 1447 هـ

بيان رقم (13):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:00 الأربعاء 15-04-2026 تجمّعات لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة للمرّة الثّانية بعدد كبير من قذائف المدفعية.

الأربعاء 15-04-2026‏

26 شوال 1447 هـ

