كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

فلسطين

١١ شهيدًا في غارات
فلسطين

١١ شهيدًا في غارات "إسرائيلية" على غزة خلال ٢٤ ساعة

2026-04-15 10:17
في اليوم الـ١٨٨ من اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرقه في قطاع غزة؛ فقد أعلن مدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية خبرًا يفيد باستشهاد ١١ فلسطينيًا وإصابة العشرات في غارات وإطلاق نار "إسرائيلي" على مناطق في القطاع خلال ٢٤ ساعة.

هذا؛ وأفادت مصادر طبية باستشهاد ٥ فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف "إسرائيلي" على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وفي وقت سابق،  أعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد ضابط شرطة وثلاثة مواطنين، أحدهم طفل وإصابة ٩ آخرين من الشرطة والمارة، جراء قصف مسيرة إسرائيلية مركبة شرطية وسط مدينة غزة.

كما استشهد الطفل آدم احمد حلاوة (١٥ عامًا) إثر إطلاق جيش الاحتلال النار على مخيم حلاوة، في جباليا البلد شمال شرق مدينة غزة. كما أطلق النار على المواطنين، في بيت لاهيا، ما أسفر عن استشهاد المواطن حسن سمير العامودي (٢٠ عامًا).

وزعم الجيش "الإسرائيلي" أن جنديًا "إسرائيليًا" أصيب بجراح متوسطة بإطلاق نار من قناص فلسطيني.

وصباح اليوم قصفت المدفعية "الإسرائيلية" حي التفاح شرق المدينة وشرق مدينة دير البلح وسط القطاع. ونسف الجيش مباني سكنية شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

في سياق منفصل، أعلنت هيئة المعابر والحدود في غزة أن عدد المغادرين، يوم أمس الثلاثاء، عبر معبر رفح البري، بلغ ٤١ مريضًا و ٨٦ مرافقًا والعائدين ١٢٥.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء ٧٥٧، إضافة إلى ٢١١١ مصابًا؛ وتمكّنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٧٦٠ شهيدًا، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة "إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣، بلغ ٧٢٣٣٦ و المصابين ١٧٢٢١٣ .

فلسطين المحتلة غزة
١١ شهيدًا في غارات
١١ شهيدًا في غارات "إسرائيلية" على غزة خلال ٢٤ ساعة
فلسطين منذ 6 ساعات
