كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الرئيس الكولومبي يدعو أوروبا وأميركا اللاتينية لتعليق اتفاقيات
الرئيس الكولومبي يدعو أوروبا وأميركا اللاتينية لتعليق اتفاقيات "الدفاع مع إسرائيل"

2026-04-15 10:23
 دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، اليوم الأربعاء (15 نيسان/ أبريل 2026)، دول أوروبا وأميركا اللاتينية إلى الاقتداء بإيطاليا و"تعليق اتفاقيات الدفاع مع "إسرائيل"، في ظل التطورات الراهنة في الشرق الأوسط".

وفي منشور عبر منصة" إكس"، رحّب بيترو بالخطوة الإيطالية، مقترحًا أن تعتمدها باقي الدول بهدف الحدّ من قوة العدوان في المنطقة. وأشار بيترو إلى أن الحوار بين الحضارات يشكّل الطريق نحو السلام، محذرًا في المقابل من أن استمرار الهجمات الصاروخية قد يقود إلى فناء البشرية.

يأتي تصريح بيترو بعدما أعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، يوم أمس الثلاثاء، أنّ حكومتها قررت عدم تجديد اتفاقية التعاون الدفاعي مع "إسرائيل"، في ظلّ تصاعد العدوان على لبنان وما يرافقه من توتر متزايد في العلاقات بين الجانبين. 

في سياق متصل، علّقت إسبانيا مجلس الشراكة مع "إسرائيل"، إذ أعلن وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألفاريز ذلك، يوم الأحد الماضي، بأن ما تقوم به "إسرائيل" لا يحترم حقوق الإنسان، وهو انتهاك للقانون الدولي".

بزشكيان: بأي ذنب هوجمت إيران وما المسوغ القانوني؟.. لن نستسلم
بينها "هيرميس" و"نيسان".. شركات أوروبية تضررت بفعل تداعيات الحرب على إيران
بعد فشله عسكريًا... ترامب يكلّف مستشاريه بإيجاد حل دبلوماسي للحرب مع إيران
أزمات صحية صعبة لسكان غلاف غزة "الإسرائيليين"
الدولار يواصل الانهيار في كيان العدو وتحذير من أزمة عميقة
العدو يرى في المفاوضات مع لبنان الرسمي تسهيلًا لمشروع الحزام الأمني
قلق "إسرائيلي" من احتمال إغلاق باب المندب
