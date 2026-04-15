دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، اليوم الأربعاء (15 نيسان/ أبريل 2026)، دول أوروبا وأميركا اللاتينية إلى الاقتداء بإيطاليا و"تعليق اتفاقيات الدفاع مع "إسرائيل"، في ظل التطورات الراهنة في الشرق الأوسط".

وفي منشور عبر منصة" إكس"، رحّب بيترو بالخطوة الإيطالية، مقترحًا أن تعتمدها باقي الدول بهدف الحدّ من قوة العدوان في المنطقة. وأشار بيترو إلى أن الحوار بين الحضارات يشكّل الطريق نحو السلام، محذرًا في المقابل من أن استمرار الهجمات الصاروخية قد يقود إلى فناء البشرية.

يأتي تصريح بيترو بعدما أعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، يوم أمس الثلاثاء، أنّ حكومتها قررت عدم تجديد اتفاقية التعاون الدفاعي مع "إسرائيل"، في ظلّ تصاعد العدوان على لبنان وما يرافقه من توتر متزايد في العلاقات بين الجانبين.

في سياق متصل، علّقت إسبانيا مجلس الشراكة مع "إسرائيل"، إذ أعلن وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألفاريز ذلك، يوم الأحد الماضي، بأن ما تقوم به "إسرائيل" لا يحترم حقوق الإنسان، وهو انتهاك للقانون الدولي".

