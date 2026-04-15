الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
إيران

إيران تنفي مزاعم سعيها لامتلاك أسلحة نووية وتصفها بـ
🎧 إستمع للمقال
إيران

إيران تنفي مزاعم سعيها لامتلاك أسلحة نووية وتصفها بـ"الكذبة الكبرى"

2026-04-15 10:48
132

نفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية نفيًا قاطعًا المزاعم الأخيرة عن سعيها لامتلاك أسلحة نووية، وأكدت أن اتهامها بالرغبة في امتلاك السلاح النووي "كذبة كبرى" تفتقر، رغم تكرارها المستمر، إلى أي دليل حقيقي أو موثق.

ونشرت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في المنظمات الدولية في فيينا، بيانًا قالت فيه: "إن الادعاء بأن "إيران ما تزال ترغب في امتلاك السلاح النووي" هو كذبة كبرى.. إن أسلوب الدعاية القائم على "الكذبة الكبرى" في ألمانيا النازية، أي تكرار الكذبة حتى تصبح حقيقة، لم يعد فعالًا في العصر الحديث".

أضافت الرسالة: "إن تأكيد إيران على أنها لن تسعى أبدًا إلى حيازة أو تطوير أو امتلاك أسلحة نووية، تحت أي ظرف من الظروف، قد لاقى ترحيبًا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقد تحققت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ذلك باستمرار".

ولفت الرسالة الإيرانية إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد إجراء واحدة من أكثر عمليات التفتيش شمولًا وتفصيلًا في تاريخها، أقرّت بأن إيران لا تملك برنامجًا للأسلحة النووية، ولم يُرصد في تقاريرها أي دليل على تحويل مواد نووية. وأكدت الرسالة كذلك أن ادعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتناقض حتى وتقييم أجهزة الاستخبارات الأميركية، ولا يمكن أن يكون أساسًا صالحًا للحكم على البرنامج النووي الإيراني.

كما شددت على أن ادعاء الكيان الصهيوني بأن إيران على "وشك إنتاج أسلحة نووية"، على الرغم من تكراره المستمر على مدى العقود الماضية، لم يغير من الواقع شيئًا.

وختم بالقول: "إن هذه "الكذبة الكبرى" التي تزعم أن إيران على بُعد أسابيع قليلة من امتلاك سلاح نووي، رغم تكرار نتنياهو لها لما يقارب 1790 أسبوعًا (أكثر من 34 عامًا)، لم تُغير حقيقة أن إيران لم تسعَ قط لامتلاك أسلحة نووية، وهي لطالما أكدت حقوقها غير القابلة للتصرف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران دونالد ترامب الاتفاق النووي الايراني الأمم المتحدة العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
الأمن الإيراني يعتقل 30 عميلًا لجهاز
الأمن الإيراني يعتقل 30 عميلًا لجهاز "الموساد" الصهيوني
إيران منذ ساعتين
ناقلة نفط عملاقة تفضح مزاعم
ناقلة نفط عملاقة تفضح مزاعم "سنتكوم" وتدخل المياه الاقليمية الايرانية
إيران منذ 4 ساعات
إيران تنفي مزاعم سعيها لامتلاك أسلحة نووية وتصفها بـ
إيران تنفي مزاعم سعيها لامتلاك أسلحة نووية وتصفها بـ"الكذبة الكبرى"
إيران منذ 5 ساعات
عراقجي يؤكد دعم إيران الحازم لمقاومة الشعب اللبناني المشروعة
عراقجي يؤكد دعم إيران الحازم لمقاومة الشعب اللبناني المشروعة
إيران منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
عشوائية حصار مضيق هرمز وانعدام الخيارات  
عشوائية حصار مضيق هرمز وانعدام الخيارات  
بزشكيان: بأي ذنب هوجمت إيران وما المسوغ القانوني؟.. لن نستسلم
بينها "هيرميس" و"نيسان".. شركات أوروبية تضررت بفعل تداعيات الحرب على إيران
بعد فشله عسكريًا... ترامب يكلّف مستشاريه بإيجاد حل دبلوماسي للحرب مع إيران
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة