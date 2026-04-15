نفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية نفيًا قاطعًا المزاعم الأخيرة عن سعيها لامتلاك أسلحة نووية، وأكدت أن اتهامها بالرغبة في امتلاك السلاح النووي "كذبة كبرى" تفتقر، رغم تكرارها المستمر، إلى أي دليل حقيقي أو موثق.

ونشرت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في المنظمات الدولية في فيينا، بيانًا قالت فيه: "إن الادعاء بأن "إيران ما تزال ترغب في امتلاك السلاح النووي" هو كذبة كبرى.. إن أسلوب الدعاية القائم على "الكذبة الكبرى" في ألمانيا النازية، أي تكرار الكذبة حتى تصبح حقيقة، لم يعد فعالًا في العصر الحديث".

أضافت الرسالة: "إن تأكيد إيران على أنها لن تسعى أبدًا إلى حيازة أو تطوير أو امتلاك أسلحة نووية، تحت أي ظرف من الظروف، قد لاقى ترحيبًا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقد تحققت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ذلك باستمرار".

ولفت الرسالة الإيرانية إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد إجراء واحدة من أكثر عمليات التفتيش شمولًا وتفصيلًا في تاريخها، أقرّت بأن إيران لا تملك برنامجًا للأسلحة النووية، ولم يُرصد في تقاريرها أي دليل على تحويل مواد نووية. وأكدت الرسالة كذلك أن ادعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتناقض حتى وتقييم أجهزة الاستخبارات الأميركية، ولا يمكن أن يكون أساسًا صالحًا للحكم على البرنامج النووي الإيراني.

كما شددت على أن ادعاء الكيان الصهيوني بأن إيران على "وشك إنتاج أسلحة نووية"، على الرغم من تكراره المستمر على مدى العقود الماضية، لم يغير من الواقع شيئًا.

وختم بالقول: "إن هذه "الكذبة الكبرى" التي تزعم أن إيران على بُعد أسابيع قليلة من امتلاك سلاح نووي، رغم تكرار نتنياهو لها لما يقارب 1790 أسبوعًا (أكثر من 34 عامًا)، لم تُغير حقيقة أن إيران لم تسعَ قط لامتلاك أسلحة نووية، وهي لطالما أكدت حقوقها غير القابلة للتصرف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية".

