كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران

ناقلة نفط عملاقة تفضح مزاعم
إيران

ناقلة نفط عملاقة تفضح مزاعم "سنتكوم" وتدخل المياه الاقليمية الايرانية

2026-04-15 12:10
139

أكدت مصادر ملاحة بحرية أن إحدى ناقلات النفط العملاقة الإيرانية المدرجة على قوائم العقوبات (الأميركية) دخلت، في صباح اليوم الأربعاء (15 نيسان/أبريل 2026)، إلى المياه الإيرانية فيما كان يعمل نظام تحديد المواقع الخاص بها.

واستنادًا إلى بيانات موقع "تانكر تراكرز"، أن ناقلة نفط عملاقة جدًا (فئة VLCC) مدرجة على قوائم عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، دخلت المياه الإيرانية من دون أي تمويه، وعبرت البحر المفتوح وكذلك مضيق هرمز، في الوقت نفسه حين كان جهاز تحديد المواقع (AIS) الخاص بها قيد التشغيل.

ولفت الموقع إلى أن: "هذه الناقلة العملاقة جدًا، والقادرة على حمل مليوني برميل من النفط الخام، تحدّت فعليًا العقوبات وتهديدات "سنتكوم" (القيادة المركزية الأميركية) بإبقاء نظام تحديد المواقع الخاص بها قيد التشغيل، ووصلت إلى وجهتها من دون أدنى مضايقة".

ووفقًا لما يدعيه الأميركيون من فرض حصار بحري: "لا يحق لأي سفينة التحرك من المياه المفتوحة نحو الساحل الإيراني والرسو في المياه والموانئ الإيرانية".

ويرى خبراء أن دخول ناقلة النفط الإيرانية العملاقة إلى المياه الإيرانية: "خطوة ذكية أرسلت رسالة واضحة إلى واشنطن؛ مفادها أن مضيق هرمز ليس غير آمن للسفن المرتبطة بإيران تحت أي ظرف من الظروف، حتى لو كانت أميركا قد فرضت الحصار المزعوم".

الجمهورية الاسلامية في إيران النفط العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
الأمن الإيراني يعتقل 30 عميلًا لجهاز
ناقلة نفط عملاقة تفضح مزاعم
ناقلة نفط عملاقة تفضح مزاعم "سنتكوم" وتدخل المياه الاقليمية الايرانية
عراقجي يؤكد دعم إيران الحازم لمقاومة الشعب اللبناني المشروعة
عشوائية حصار مضيق هرمز وانعدام الخيارات  
بينها
