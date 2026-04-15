شهد لبنان تصعيدًا عسكريًا واسعًا، خلال الساعات الماضية، حيث شنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" سلسلة غارات جوية مكثفة طالت مناطق متعددة في الجنوب ومناطق أخرى، مخلّفةً خسائر بشرية وأضرارًا مادية كبيرة.

فجرًا، أغار الطيران الحربي على بلدات المجادل، خربة الدوير وأنصارية، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط خمسة شهداء جراء الغارة التي استهدفت بلدة أنصارية. كما استهدفت الغارات بلدتي حبوش وكفرتبنيت، بالتزامن مع قصف طال مدخل بلدة القليلة في قضاء صور. في التوقيت نفسه، تعرضت بلدات أخرى مثل زبقين وياطر لغارتين على أطرافهما.

في ساعات الصباح، استهدفت غارات إسرائيلية بلدات كفررمان والعباسية، إضافة إلى غارتين على وادي جيلو وباريش، وغارة على مفرق معركة. أسفرت الغارة على بلدة العباسية عن سقوط شهيدين وإصابة شخص. كما سُجلت إصابات نتيجة غارتين استهدفتا بلدتي برعشيت والصوانة.

لاحقًا، شنّ الطيران الحربي غارة على بلدة البابلية في قضاء صيدا، تلتها غارة أخرى على بلدة عدلون في القضاء نفسه، بالإضافة إلى غارة استهدفت سيارة في بلدة النبطية الفوقا، وأخرى استهدفت دراجة نارية في بلدة البابلية، فضلاً عن غارة طالت المنطقة الواقعة بين القليلة والحنية.

في سياق متصل؛ استُهدفت بلدة جباع بعدة غارات ليلية، أسفرت إحداها عن استشهاد عائلة مؤلفة من أربعة أفراد إثر استهداف منزلهم. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي أغار ليلًا على البلدة نفسها.

كذلك شهدت مناطق أخرى من الجنوب غارات متفرقة، خلال الليل، فقد استهدفت الغارات بلدات: البابلية، زبقين، بيت ياحون، حانين، برج قلاويه، الغندورية، طيردبا، وجباع. بالتوازي، نفّذ الجيش "الإسرائيلي" قصفًا مدفعيًا على محيط بنت جبيل، كما أقدم على تفجير عدد من المنازل في بلدة حانين.

في تطور لافت، استهدفت مسيّرة إسرائيلية آلية "فان" على أوتوستراد السعديات، صباح اليوم، وسط أنباء عن ثلاث غارات إضافية طالت طريق السعديات – برجا في محافظة جبل لبنان.

في منطقة صور، تمكنت فرق الدفاع المدني و"كشافة الرسالة الإسلامية للإسعاف الصحي" من انتشال جثث أربعة شهداء وسحب ثلاثة جرحى من تحت الأنقاض، جراء الغارة التي استهدفت مجمع "الخضرا" في منطقة قدموس.

أما في البقاع، فقد أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في زحلة بسقوط جسم غريب على منزل المواطن طوني بو موسى في بلدة أبلح، ما أدى إلى أضرار كبيرة في المنزل والمنازل المجاورة وعدد من السيارات، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادثة.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق جنوب لبنان، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في البلاد.

