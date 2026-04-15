أدانت باكستان العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان، وذلك خلال اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي، عقد في مقر الأمم المتحدة.

وفي كلمته أمام الجلسة التي عقدت على مستوى السفراء، حذر نائب الممثل الدائم لباكستان في الأمم المتحدة السفير عثمان جادون من أن الوضع الإنساني في لبنان يتدهور بسرعة. وقال في كلمته: "إن القصف الصهيوني المستمر، لا سيما في جنوب لبنان وفي المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة، يضرّ بالمدنيين بشكل خطير ويؤدي إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المهمة".

ووصف جادون العمليات العسكرية المستمرة التي تشنها "إسرائيل" بأنها: "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، مؤكدًا مجددًا دعم باكستان لسيادة لبنان.

كما شدد جادون على أنه: "يجب وقف التدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية وانتهاكات القانون الإنساني على الفور".

الكلمات المفتاحية