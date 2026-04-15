أعرب بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر، في أول رد صريح له على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهجومه على رمز الكنيسة لرفضه القاطع لمظاهر العنف والظلم والأكاذيب التي يشهدها العالم، مؤكدًا أن: "الله ليس مع الأشرار ولا مع المتسلطين ولا مع المتكبرين".

جاءت تصريحات البابا، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، يوم أمس الثلاثاء (14 نيسان/ أبريل 2026)، وذلك عقب هجوم شنه ترامب ضده، إثر انتقاد البابا للحرب التي بدأتها الولايات المتحدة و"إسرائيل" ضد إيران، في 28 شباط/ فبراير الماضي.

هذا؛ وكان ترامب قد أثار جدلًا واسعًا بنشر صورة لنفسه على هيئة "السيد المسيح"، متهمًا البابا عبر منصته "تروث سوشيال" بأنه "متساهل مع الجريمة" و"كارثي في السياسة الخارجية"، فضلًا عن ادعائه أن البابا يرى امتلاك إيران لأسلحة نووية "أمرًا مقبولًا".

انتقاد لتوظيف الدين بـ"خطابات الموت"

في رسالته، والتي حملت طابعًا روحيًا وسياسيًا في آن، كتب البابا لاوون الرابع عشر: "إن الله ليس مع الأشرار ولا مع المتسلطين ولا مع المتكبرين، وإنما الله هو مع الصغار والمتواضعين"، مضيفًا أن ملكوت الله يمضي قدمًا عبر "الحب والخدمة".

وكان البابا قد صعَّد من لهجته، خلال صلاة جماعية في كاتدرائية القديس بطرس، يوم الأحد الماضي، داعيًا إلى إنهاء الحرب على إيران التي خلَّفت أكثر من 3 آلاف شهيد. كما انتقد البابا توظيف الدين في النزاعات العسكرية، قائلاً: "حتى اسم الرب المقدس، إله الحياة، يُزج به في خطابات الموت. كفى عبادة للذات والمال، وكفى استعراضا للقوة، كفى حربًا".

تأتي هذه التطورات مع توتر بين الفاتيكان والإدارة الأمريكية الحالية، إذ سبق للبابا أن وصف تهديدات ترامب بتدمير "الحضارة الإيرانية" بأنها "غير مقبولة"، كما انتقد مرارًا سياساته المناهضة للمهاجرين.

ترامب يتهم ميلوني بالجبن

في سياق متصل، شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا حادًا على رئيسة الوزراء الإيطالية وحليفته السابقة جورجيا ميلوني، متهما إياها بـ"الجبن" والافتقار إلى الشجاعة. وذلك على خلفية دعمها لبابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، ورفض روما السماح للطائرات الأمريكية المشاركة في الهجوم على إيران بالتزود بالوقود في صقلية.

يأتي هذا الانقلاب المفاجئ، في موقف ترامب من ميلوني، بعد ساعات من وصفها هجوم ترامب على البابا بأنه "غير مقبول".

