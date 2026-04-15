كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

 فضل الله: ليس في قاموس المقاومين انسحاب والسلطة تتحمّل مسؤولية الدم

2026-04-15 12:50
فضل الله: العدوان مستمر والسلطة تتحمل مسؤولية الدم والانقسام
أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، في مؤتمر صحفي من مجلس النواب اللبناني، أنه ليس في قاموس المقاومين انسحاب، مشيرًا إلى أن المقاومين يفاجئون العدو بضرباتهم من داخل مدينة بنت جبيل وخارجها.

ولفت إلى أن "إسرائيل" لا تبحث سوى عن صورة في ملعب لما حفر في أنفسهم "بيت العنكبوت"، مؤكدًا أنه رغم كل المجازر ضد المدنيين والبيت والحجر، فإن العدو يقف عاجزًا عن تثبيت أقدامه في القرى الأمامية على الأراضي اللبنانية. وأضاف أن المسيّرات والصواريخ تلحق أضرارًا في جيش العدو.

في الشأن الداخلي، رأى النائب فضل الله أن السلطة الحالية لم تكن على مستوى الشعب ولم تواكب مقاومة الشباب، متهمًا من وصفهم بالخارجين عن الميثاق بالتحريض على الانقسام الداخلي وبث الأكاذيب حول معركة بنت جبيل، متسائلًا: "هل تدرك السلطة خطورة ما قامت به؟". ودعا السلطة إلى العمل على جمع اللبنانيين وفقًا لما ينص عليه الدستور، معتبرًا أن الدم الذي سُفك ويُسفك على الأراضي اللبنانية هو جزء من مسؤوليتها، نتيجة رفضها شمول لبنان بوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنّ "الصورة في واشنطن" لا تعكس هوية لبنان وخيارات شعبه، مؤكدًا أن غالبية اللبنانيين مع العداء لـ"إسرائيل"، وأنه يرفض المفاوضات المباشرة لأنها تحمل مضمونًا سياسيًا يستفيد منه العدو.

وختم بالتأكيد على ضرورة وقف العدوان بكل أشكاله.
 

حسن فضل الله العدوان الإسرائيلي
