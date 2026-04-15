كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

تحذير من انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم العالمي
تحذير من انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم العالمي

2026-04-15 13:09
أفادت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن الارتفاع الكبير، في أسعار الطاقة العالمية، بدأ ينعكس بوضوح على بيانات التضخم لشهر آذار/ مارس التي أعلنتها معظم الاقتصادات الكبرى، ومنها الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة اليورو.

هذا؛ وارتفعت أسعار الطاقة بمعدل 0.8% على أساس شهري في الاقتصادات المتقدمة الرئيسة التي تتوفر بياناتها، وهو أعلى ارتفاع شهري منذ العام 2022. بلغ متوسط الزيادة في معدل التضخم السنوي، في الأسواق جميعها، 0.3 نقطة مئوية، مع عدم وصول الصدمة بعد إلى أسعار المستهلك بشكل كامل.

كما أشارت «فيتش»، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى: "أن هناك تباينًا كبيرًا في معدلات التضخم، حيث ساهمت ضوابط أسعار الوقود في بعض الدول في الحد من ارتفاع أسعار المستهلك".

في المقابل، ارتفعت عوائد السندات الحكومية، بشكل عام، حيث أخذ المشاركون في السوق في الحسبان استجابة مالية ونقدية محتملة، فضلًا عن ارتفاع التضخم. وكان ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات محدودًا نسبيًا.

الاقتصاد الطاقة
بزشكيان: بأي ذنب هوجمت إيران وما المسوغ القانوني؟.. لن نستسلم
