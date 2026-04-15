كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الأمن الإيراني يعتقل 30 عميلًا لجهاز "الموساد" الصهيوني

2026-04-15 14:07
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن توجيه ضربة أمنية محكمة أسفرت عن اعتقال قائد مجموعة إرهابية إنفصالية وتفكيك مجموعتي تهريب سلاح واعتقال 30 عميلًا مرتبطًا بجهاز الاستخبارات الصهيوني "الموساد".

وأوضحت وزارة الأمن الإيرانية، في بيان اليوم الأربعاء (15 نيسان/أبريل 2026)، أنه بمساعدة التقارير الشعبية المؤثرة، تمكن عناصر أجهزة الأمن والاستخبارات من اعتقال 35 عنصرًا إرهابيًا إنفصاليًا ومهرب سلاح مرتبطين بأجهزة استخبارات العدو الصهيو-أميركي في 6 محافظات.

وأضاف البيان أن من ضمن المعتقلين مؤسس وقائد مجموعة إرهابية إنفصالية مرتبطة بـ"الموساد"؛ تطلق على نفسها اسم "خوزستان قهرمان". كانت هذه المجموعة الناشئة قد نفذت عمليات اغتيال وتفخيخ، في مدن محافظة خوزستان جنوب البلاد، أدت إلى استشهاد أحد عناصر الاستخبارات واستشهاد عضو في قوات التعبئة وجرح آخرين.

وتابع البيان أن من ضمن المعتقلين أيضًا 4 مهربين للسلاح، من كردستان العراق، كما ضبطت 42 قطعة من السلاح الحربي. بالإضافة إلى اعتقال 30 إرهابيًا مرتزقًا موزعين على 4 محافظات.

