كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية، في تقرير لها اليوم الأربعاء (15 نيسان/أبريل 2026)، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلّف نائبه فانس ومبعوثيه ويتكوف وكوشنر بالبحث عن مخرج دبلوماسي للحرب مع إيران.

كما نقلت "سي إن إن"، عن مصادر، أنه: "من المتوقع أن يقود نائب الرئيس الأميركي جولة ثانية محتملة من المحادثات مع مسؤولين إيرانيين"، مبينًا أنه: "من المتوقع أيضًا أن يشارك ويتكوف وكوشنر إلى جانب فانس في اجتماع ثانٍ محتمل مع إيران".

وأضافت أن: "ترامب كلّف فانس وويتكوف وكوشنر بالبحث عن مخرج دبلوماسي للحرب، وهو يثق بقدرتهم على تحقيق ذلك".

تكليف ترامب لمستشاريه بإيجاد حل دبلوماسي للحرب مع إيران، يأتي بعد انقضاء أسبوع كامل من هدنة الأسبوعين بين إيران وأميركا، وبعد محادثات مطولة بين الطرفين في في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لم تسفر عن اتفاق بسبب تنصل الإدارة الأميركية من اعلانها الموافقة على شروط إيران لإنهاء الحرب.

الكلمات المفتاحية