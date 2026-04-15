الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
"هيومن رايتس ووتش" توثّق تعذيب السيد محمد الموسوي وقتله وتكشف انتهاكات سلطة البحرين

بعد فشله عسكريًا... ترامب يكلّف مستشاريه بإيجاد حل دبلوماسي للحرب مع إيران
🎧 إستمع للمقال
بعد فشله عسكريًا... ترامب يكلّف مستشاريه بإيجاد حل دبلوماسي للحرب مع إيران

2026-04-15 14:08
كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية، في تقرير لها اليوم الأربعاء (15 نيسان/أبريل 2026)، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلّف نائبه فانس ومبعوثيه ويتكوف وكوشنر بالبحث عن مخرج دبلوماسي للحرب مع إيران.

كما نقلت "سي إن إن"، عن مصادر، أنه: "من المتوقع أن يقود نائب الرئيس الأميركي جولة ثانية محتملة من المحادثات مع مسؤولين إيرانيين"، مبينًا أنه: "من المتوقع أيضًا أن يشارك ويتكوف وكوشنر إلى جانب فانس في اجتماع ثانٍ محتمل مع إيران".

وأضافت أن: "ترامب كلّف فانس وويتكوف وكوشنر بالبحث عن مخرج دبلوماسي للحرب، وهو يثق بقدرتهم على تحقيق ذلك".

تكليف ترامب لمستشاريه بإيجاد حل دبلوماسي للحرب مع إيران، يأتي بعد انقضاء أسبوع كامل من هدنة الأسبوعين بين إيران وأميركا، وبعد محادثات مطولة بين الطرفين في في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لم تسفر عن اتفاق بسبب تنصل الإدارة الأميركية من اعلانها الموافقة على شروط إيران لإنهاء الحرب.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران دونالد ترامب العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة