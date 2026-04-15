الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي بزشكيان: بأي ذنب هوجمت إيران وما المسوغ القانوني؟.. لن نستسلم

عربي ودولي

بينها
🎧 إستمع للمقال
بينها "هيرميس" و"نيسان".. شركات أوروبية تضررت بفعل تداعيات الحرب على إيران

2026-04-15 14:31
تداعيات الحرب على إيران تضرب الشركات الأوروبية وترفع تكاليف الإنتاج عالميًا
58

نتيجة تداعيات الحرب على إيران، أشارت شركات أوروبية إلى تضرر أعمالها، وذلك مع انطلاق موسم إعلان نتائج الربع الأول. إذ تراجعت أسهم شركة "هيرميس" بنحو 10% بعد إعلانها انخفاض المبيعات وإيرادات أقل من التوقعات، في ظل تقليص المستهلكين إنفاقهم.

كما تراجعت مبيعات سيارات "نيسان" و"ستيلانتس"، في منطقة "الشرق الأوسط"، إلى نحو نصف مستويات ما قبل الحرب.

في السياق نفسه، أفادت شركة التعدين المدرجة في المملكة المتحدة "أنتوفاغاستا" بأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، نتيجة الاضطرابات المرتبطة بالحرب، أدى إلى زيادة تكاليفها منذ بداية العام.

يأتي هذا التضرر نتيجة الحرب الأميركية "الإسرائيلية" على إيران وما أحدثته من فوضى؛ لم تقتصر تداعياتها على المنطقة فحسب؛ بل اتخذت أبعادًا عالمية في ظل التوتر الذي نشأ في مضيق هرمز وما تلا ذلك من ارتفاع في أسعار النفط واضطرابات في الإمدادات.

الكلمات المفتاحية
أوروبا العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة