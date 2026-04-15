كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عربي ودولي

بزشكيان: بأي ذنب هوجمت إيران وما المسوغ القانوني؟.. لن نستسلم
عربي ودولي

بزشكيان: بأي ذنب هوجمت إيران وما المسوغ القانوني؟.. لن نستسلم

2026-04-15 14:37
بزشكيان: إيران لا تسعى للحرب وتؤكد رفض الإملاءات الخارجية والعدوان
63

أكّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنّ إيران، على الرغم من العدوان الأميركي "الإسرائيلي" عليها، لا تسعى للحرب أو لزعزعة الاستقرار، وتشدّد دومًا على الحوار والتفاعل البنّاء مع مختلف الدول.

وشدّد بزشكيان، في جولة على منظّمة الطوارئ الإيرانية، على أنّ: "أيّ محاولة لفرض الإرادة المعتدية أو إجبار البلاد على الاستسلام محكوم عليها بالفشل".

كما أدان السياسات الازداوجية في النظام العالمي، مؤكّدًا أنّ أيّ عدوان عسكري على إيران ينتهك عمليًا القوانين الدولية، متسائلًا: "بأيّ ذنب هوجمت إيران؟ وما المسوغ القانوني لاستهداف المدنيين والنخب والأطفال وتدمير المراكز الحيوية؛ مثل المدارس والمستشفيات فيها؟

ولفت إلى أنّ الشعب الإيراني يرفض أيّ نهج عدائي؛ ولا يقبل الإملاءات، مشيرًا إلى أنّ: "هذا الشعب، بوحدته التاريخية وانسجامه الاستثنائي، أحبط الأعداء وسيواصل بقوة مسيرة تعزيز مصالحه الوطنية".

في السياق نفسه، أكّد المتحدّث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي، في وقت سابق، أنّ انتهاء الهدنة الحالية يجب ألا يقود إلى تمديدها.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، دعا رضائي إلى أن يقترن أيّ مسار سياسي باعتراف واضح بحقوق إيران، ومنها سيادتها على مضيق هرمز، محذرًا من أنّ عدم الاعتراف بهذه الحقوق سيؤدّي إلى عودة الحرب.

الكلمات المفتاحية
بزشكيان العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
بزشكيان: بأي ذنب هوجمت إيران وما المسوغ القانوني؟.. لن نستسلم
بزشكيان: بأي ذنب هوجمت إيران وما المسوغ القانوني؟.. لن نستسلم
عربي ودولي منذ ساعة
بينها
بينها "هيرميس" و"نيسان".. شركات أوروبية تضررت بفعل تداعيات الحرب على إيران
عربي ودولي منذ ساعة
"هيومن رايتس ووتش" توثّق تعذيب السيد محمد الموسوي وقتله وتكشف انتهاكات سلطة البحرين
عربي ودولي منذ ساعتين
بعد فشله عسكريًا... ترامب يكلّف مستشاريه بإيجاد حل دبلوماسي للحرب مع إيران
بعد فشله عسكريًا... ترامب يكلّف مستشاريه بإيجاد حل دبلوماسي للحرب مع إيران
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
عشوائية حصار مضيق هرمز وانعدام الخيارات  
عشوائية حصار مضيق هرمز وانعدام الخيارات  
مقالات منذ 24 دقيقة
بزشكيان: بأي ذنب هوجمت إيران وما المسوغ القانوني؟.. لن نستسلم
بزشكيان: بأي ذنب هوجمت إيران وما المسوغ القانوني؟.. لن نستسلم
عربي ودولي منذ ساعة
بينها
بينها "هيرميس" و"نيسان".. شركات أوروبية تضررت بفعل تداعيات الحرب على إيران
عربي ودولي منذ ساعة
بعد فشله عسكريًا... ترامب يكلّف مستشاريه بإيجاد حل دبلوماسي للحرب مع إيران
بعد فشله عسكريًا... ترامب يكلّف مستشاريه بإيجاد حل دبلوماسي للحرب مع إيران
عربي ودولي منذ ساعتين
