أكّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنّ إيران، على الرغم من العدوان الأميركي "الإسرائيلي" عليها، لا تسعى للحرب أو لزعزعة الاستقرار، وتشدّد دومًا على الحوار والتفاعل البنّاء مع مختلف الدول.

وشدّد بزشكيان، في جولة على منظّمة الطوارئ الإيرانية، على أنّ: "أيّ محاولة لفرض الإرادة المعتدية أو إجبار البلاد على الاستسلام محكوم عليها بالفشل".

كما أدان السياسات الازداوجية في النظام العالمي، مؤكّدًا أنّ أيّ عدوان عسكري على إيران ينتهك عمليًا القوانين الدولية، متسائلًا: "بأيّ ذنب هوجمت إيران؟ وما المسوغ القانوني لاستهداف المدنيين والنخب والأطفال وتدمير المراكز الحيوية؛ مثل المدارس والمستشفيات فيها؟

ولفت إلى أنّ الشعب الإيراني يرفض أيّ نهج عدائي؛ ولا يقبل الإملاءات، مشيرًا إلى أنّ: "هذا الشعب، بوحدته التاريخية وانسجامه الاستثنائي، أحبط الأعداء وسيواصل بقوة مسيرة تعزيز مصالحه الوطنية".

في السياق نفسه، أكّد المتحدّث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي، في وقت سابق، أنّ انتهاء الهدنة الحالية يجب ألا يقود إلى تمديدها.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، دعا رضائي إلى أن يقترن أيّ مسار سياسي باعتراف واضح بحقوق إيران، ومنها سيادتها على مضيق هرمز، محذرًا من أنّ عدم الاعتراف بهذه الحقوق سيؤدّي إلى عودة الحرب.

