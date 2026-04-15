ذكر مراسل الشؤون العسكرية في هيئة البثّ "الاسرائيلية" إيتاي بلومنطال أن هناك تقارير في "تل أبيب" الى مخاوف من احتمال إقدام اليمنيين على إغلاق مضيق باب المندب، بالتوازي مع تصاعد التوتر حول مضيق هرمز، ما قد يهدد الملاحة الدولية.

وبحسب المراسل، تتابع "إسرائيل" بقلق التطورات في البحر الأحمر، وسط تقديرات بأن اليمنيين قد تلجأ إلى إغلاق مضيق باب المندب، في إطار تحركات مرتبطة بإيران، وفق ما أوردته وسائل إعلام.

ويعدّ المضيق أحد أهم الممرات البحرية العالمية، إذ يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، ويشكل جزءًا أساسيًا من طريق التجارة الدولية نحو قناة السويس والبحر المتوسط.

التقديرات "الإسرائيلية" تتحدّث عن إمكانية تصعيد أكبر، قد يشمل تعطيل حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، كوسيلة ضغط إقليمية.

في هذا السياق، تجري إسرائيل اتصالات مكثّفة مع الولايات المتحدة ودول في أوروبا وأفريقيا، بهدف التنسيق ومنع أيّة محاولة لإغلاق الممرات البحرية الحيوية، على ما أفاد المراسل.

الكلمات المفتاحية