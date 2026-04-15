الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي فيديو | مشاهد من استهداف المقاومة ثكنة كريات شمونة 

عين على العدو

قلق
🎧 إستمع للمقال
قلق "إسرائيلي" من احتمال إغلاق باب المندب

2026-04-15 15:08
61

ذكر مراسل الشؤون العسكرية في هيئة البثّ "الاسرائيلية" إيتاي بلومنطال أن هناك تقارير في "تل أبيب" الى مخاوف من احتمال إقدام اليمنيين على إغلاق مضيق باب المندب، بالتوازي مع تصاعد التوتر حول مضيق هرمز، ما قد يهدد الملاحة الدولية.

وبحسب المراسل، تتابع "إسرائيل" بقلق التطورات في البحر الأحمر، وسط تقديرات بأن اليمنيين قد تلجأ إلى إغلاق مضيق باب المندب، في إطار تحركات مرتبطة بإيران، وفق ما أوردته وسائل إعلام.

ويعدّ المضيق أحد أهم الممرات البحرية العالمية، إذ يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، ويشكل جزءًا أساسيًا من طريق التجارة الدولية نحو قناة السويس والبحر المتوسط.

التقديرات "الإسرائيلية" تتحدّث عن إمكانية تصعيد أكبر، قد يشمل تعطيل حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، كوسيلة ضغط إقليمية.

في هذا السياق، تجري إسرائيل اتصالات مكثّفة مع الولايات المتحدة ودول في أوروبا وأفريقيا، بهدف التنسيق ومنع أيّة محاولة لإغلاق الممرات البحرية الحيوية، على ما أفاد المراسل. 

 

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني اليمن
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة