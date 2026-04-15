كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

المقال التالي لن تسقط لنا راية ..

بقائي يحذر: انتهاك وقف النار في لبنان قد يدفع لتقليص الالتزامات
بقائي يحذر: انتهاك وقف النار في لبنان قد يدفع لتقليص الالتزامات

2026-04-15 17:36
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وفدًا باكستانيًا سيزور إيران لإجراء مباحثات إضافية بشأن تفاصيل المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأكد أن "تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر منذ عودة وفود التفاوض من إسلام آباد"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن تهديد إيران لإجبارها على التنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم، لكن يمكن مناقشة حجم ونسب التخصيب".

وشدد على أن وقف الحرب في لبنان أحد بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، وعدم الالتزام به يدفع إيران للإصرار على تنفيذ كامل للاتفاق.

ولفت إلى أن "إيران قادرة بالتعاون مع دول المنطقة على تأمين مضيق هرمز بشرط وقف الحروب والتدخلات الأميركية".

وأوضح أن إيران تحتفظ بحقها في تقليص التزاماتها بوقف إطلاق النار حال استمرار انتهاك الهدنة عبر قصف لبنان.

طهران تحتضن
طهران تحتضن "أمين إيران".. تظاهرة ثقافية كبرى تجسد الوفاء لنهج القيادة
إيران منذ ساعة
"يحمل رسالة من واشنطن".. وفد باكستاني برئاسة قائد الجيش يصل طهران
إيران منذ 4 ساعات
الأمن الإيراني يعتقل 30 عميلًا لجهاز
الأمن الإيراني يعتقل 30 عميلًا لجهاز "الموساد" الصهيوني
إيران منذ 9 ساعات
طهران تحتضن
طهران تحتضن "أمين إيران".. تظاهرة ثقافية كبرى تجسد الوفاء لنهج القيادة
إيران منذ ساعة
يومٌ دمويّ في سحمر وليلٌ من الركام
يومٌ دمويّ في سحمر وليلٌ من الركام
خاص العهد منذ ساعة
"يحمل رسالة من واشنطن".. وفد باكستاني برئاسة قائد الجيش يصل طهران
إيران منذ 4 ساعات
