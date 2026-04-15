قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وفدًا باكستانيًا سيزور إيران لإجراء مباحثات إضافية بشأن تفاصيل المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأكد أن "تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر منذ عودة وفود التفاوض من إسلام آباد"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن تهديد إيران لإجبارها على التنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم، لكن يمكن مناقشة حجم ونسب التخصيب".

وشدد على أن وقف الحرب في لبنان أحد بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، وعدم الالتزام به يدفع إيران للإصرار على تنفيذ كامل للاتفاق.

ولفت إلى أن "إيران قادرة بالتعاون مع دول المنطقة على تأمين مضيق هرمز بشرط وقف الحروب والتدخلات الأميركية".

وأوضح أن إيران تحتفظ بحقها في تقليص التزاماتها بوقف إطلاق النار حال استمرار انتهاك الهدنة عبر قصف لبنان.

