أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن العدو "الإسرائيلي" استهدف ثلاث مرات متتالية فرقًا إسعافية في بلدة ميفدون قضاء النبطية، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مسعفين، وإصابة ستة بجروح ولا يزال أحد المسعفين مفقودًا.

وأضاف: "تم استهداف فريق إسعافي تابع للهيئة الصحية خلال محاولته إنقاذ مصابين، ما أدى إلى استشهاد مسعف فيما لا يزال المسعف الثاني مفقودًا".

وتابع: "عند توجه سيارة إسعاف ثانية للهيئة الصحية لإنقاذ المسعفين، تم استهدافها فجرح ثلاثة مسعفين"، مردفًا: "في محاولة إنقاذ ثالثة، توجهت سيارتا إسعاف لكل من جمعية الرسالة وإسعاف النبطية، فاستُهدفتا أيضًا ما أدى إلى استشهاد اثنين من المسعفين وإصابة ثلاثة بجروح".

وشدد البيان على أن وزارة الصحة العامة تشجب بشدة هذه الجريمة الموصوفة التي تعكس إصرار العدو "الإسرائيلي" على منع المسعفين من أداء عملهم الإنقاذي بأي شكل من الأشكال، لدرجة أنهم أصبحوا هدفًا للعدو الذي يلاحقهم دون هوادة في خرق فاضح يؤكد الاستهانة بكل الأعراف والمبادئ التي يقرها القانون الإنساني الدولي.

وناشدت الوزارة ختامًا المنظمات الإنسانية الدولية للعمل على وضع حد لهذه الاستباحة الخطرة لحق الجريح في الإنقاذ والمسعف في الحماية؛ صونًا للضمير الإنساني ولهيبة القوانين الدولية.

