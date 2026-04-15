الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العدو يرتكب جريمة بحق المسعفين في ميفدون
2026-04-15 18:39
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن العدو "الإسرائيلي" استهدف ثلاث مرات متتالية فرقًا إسعافية في بلدة ميفدون قضاء النبطية، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مسعفين، وإصابة ستة بجروح ولا يزال أحد المسعفين مفقودًا. 

وأضاف: "تم استهداف فريق إسعافي تابع للهيئة الصحية خلال محاولته إنقاذ مصابين، ما أدى إلى استشهاد مسعف فيما لا يزال المسعف الثاني مفقودًا". 

وتابع: "عند توجه سيارة إسعاف ثانية للهيئة الصحية لإنقاذ المسعفين، تم استهدافها فجرح ثلاثة مسعفين"، مردفًا: "في محاولة إنقاذ ثالثة، توجهت سيارتا إسعاف لكل من جمعية الرسالة وإسعاف النبطية، فاستُهدفتا أيضًا ما أدى إلى استشهاد اثنين من المسعفين وإصابة ثلاثة بجروح".

وشدد البيان على أن وزارة الصحة العامة تشجب بشدة هذه الجريمة الموصوفة التي تعكس إصرار العدو "الإسرائيلي" على منع المسعفين من أداء عملهم الإنقاذي بأي شكل من الأشكال، لدرجة أنهم أصبحوا هدفًا للعدو الذي يلاحقهم دون هوادة في خرق فاضح يؤكد الاستهانة بكل الأعراف والمبادئ التي يقرها القانون الإنساني الدولي. 

وناشدت الوزارة ختامًا المنظمات الإنسانية الدولية للعمل على وضع حد لهذه الاستباحة الخطرة لحق الجريح في الإنقاذ والمسعف في الحماية؛ صونًا للضمير الإنساني ولهيبة القوانين الدولية.

الكلمات المفتاحية
لبنان العدوان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
لبنان منذ 55 دقيقة
لبنان منذ ساعة
لبنان منذ ساعة
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
لبنان منذ ساعتين
لبنان منذ 4 ساعات
لبنان منذ 5 ساعات
لبنان منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة