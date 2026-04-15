أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء (15 نيسان/ أبريل 2026)، نقلًا عن مصادر مطلعة في باكستان، بوصول وفد سياسي أمني رفيع المستوى برئاسة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، يضم شخصيات بارزة إلى طهران، قادمًا من إسلام آباد.

وبحسب المصادر، يحمل الوفد رسالة من واشنطن إلى طهران، ومن المقرر أن يبحث مع المسؤولين الإيرانيين ملف المفاوضات المقبلة، ولا سيما القضايا المرتبطة بالجولة الثانية التي يُتوقع عقدها خلال الأيام المقبلة في إسلام آباد.

بالتوازي، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي ونظيره الصيني ووانغ يي بحث التطورات الإقليمية والدولية ومسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد.

وهاتف عراقجي، نظيره الياباني توشيميتسو موديغي، حيث بحث الجانبان، مستجدات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والمستجدات المتعلقة بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد.

الكلمات المفتاحية