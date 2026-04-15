كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

"يحمل رسالة من واشنطن".. وفد باكستاني برئاسة قائد الجيش يصل طهران

2026-04-15 18:58
"يحمل رسالة من واشنطن".. وفد باكستاني برئاسة قائد الجيش يصل طهران
أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء (15 نيسان/ أبريل 2026)، نقلًا عن مصادر مطلعة في باكستان، بوصول وفد سياسي أمني رفيع المستوى برئاسة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، يضم شخصيات بارزة إلى طهران، قادمًا من إسلام آباد.

وبحسب المصادر، يحمل الوفد رسالة من واشنطن إلى طهران، ومن المقرر أن يبحث مع المسؤولين الإيرانيين ملف المفاوضات المقبلة، ولا سيما القضايا المرتبطة بالجولة الثانية التي يُتوقع عقدها خلال الأيام المقبلة في إسلام آباد.

بالتوازي، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي ونظيره الصيني ووانغ يي بحث التطورات الإقليمية والدولية ومسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد.

وهاتف عراقجي، نظيره الياباني توشيميتسو موديغي، حيث بحث الجانبان، مستجدات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والمستجدات المتعلقة بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد.

الجمهورية الاسلامية في إيران باكستان العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
