كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

شبكة "سي إن إن": ترامب يكلّف مستشاريه إخراجه من مأزق الحرب مع إيران

2026-04-15 19:23
كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية، اليوم الأربعاء  15 نيسان 2026، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلّف نائبه فانس ومبعوثيه ويتكوف وكوشنر بالبحث عن مخرج دبلوماسي للحرب مع إيران.

ونقلت "سي إن إن" عن مصادر قولها، إنه "من المتوقع أن يقود نائب الرئيس الأميركي جولة ثانية محتملة من المحادثات مع مسؤولين إيرانيين"، و"أن يشارك ويتكوف وكوشنر إلى جانب فانس في اجتماع ثانٍ محتمل مع إيران".

وأضافت أن "ترامب كلّف فانس وويتكوف وكوشنر بالبحث عن مخرج دبلوماسي للحرب، وهو يثق بقدرتهم على تحقيق ذلك".

مضيق هرمز اميركا ايران
