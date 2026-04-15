كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العصف المأكول
المقال التالي رعد حول جلسة التفاوض بواشنطن: سقطة للسلطة من شاهقٍ

لافروف: العلاقات بين روسيا والصين راسخة ولا تهزها الريح
لافروف: العلاقات بين روسيا والصين راسخة ولا تهزها الريح

2026-04-15 19:52
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن العلاقات بين روسيا والصين راسخة لا تهزها الريح، وتمثل عامل استقرار في الشؤون الدولية، وتكتسب أهمية متزايدة بالنسبة لمعظم دول العالم. 

وخلال مؤتمر صحفي بعد محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، قال لافروف: "أوافق تمامًا على وصف علاقاتنا بأنها ثابتة ولا تهزها الريح". 

وشدد لافروف على أنه بفضل التواصل بين الزعيمين الروسي والصيني، تُظهر العلاقات مرونة عالية في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. 

ولفت إلى أن الغرب يحاول أن يملي على بلدان آسيا الوسطى وجنوب القوقاز كيفية بناء علاقاتها. 

وأكد أن روسيا والصين تحققان بنجاح أهدافهما في مجالات التجارة والاقتصاد والتعاون الاستثماري وفي مواجهة الدول التي تعتمد على العقوبات. 

وعن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للصين، أشار لافروف إلى أن "الزيارة مقررة في النصف الأول من العام الجاري".

إقرأ المزيد
المزيد
عربي ودولي منذ 4 ساعات
شبكة
شبكة "سي إن إن": ترامب يكلّف مستشاريه إخراجه من مأزق الحرب مع إيران
عربي ودولي منذ 4 ساعات
بزشكيان: بأي ذنب هوجمت إيران وما المسوغ القانوني؟.. لن نستسلم
بزشكيان: بأي ذنب هوجمت إيران وما المسوغ القانوني؟.. لن نستسلم
عربي ودولي منذ 9 ساعات
بينها
بينها "هيرميس" و"نيسان".. شركات أوروبية تضررت بفعل تداعيات الحرب على إيران
عربي ودولي منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
لافروف: العلاقات بين روسيا والصين راسخة ولا تهزها الريح
لافروف: العلاقات بين روسيا والصين راسخة ولا تهزها الريح
عربي ودولي منذ 4 ساعات
موسكو تؤكد حق إيران في التخصيب وتنتقد الهيمنة الغربية
موسكو تؤكد حق إيران في التخصيب وتنتقد الهيمنة الغربية
عربي ودولي منذ 13 ساعة
الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال ضابط  رفيع المستوى في موسكو
الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال ضابط  رفيع المستوى في موسكو
عربي ودولي منذ يوم
سباق الذكاء الاصطناعي العسكري: صعود صيني روسي مقابل تراجع أميركي
سباق الذكاء الاصطناعي العسكري: صعود صيني روسي مقابل تراجع أميركي
عربي ودولي منذ يومين
