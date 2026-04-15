أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن العلاقات بين روسيا والصين راسخة لا تهزها الريح، وتمثل عامل استقرار في الشؤون الدولية، وتكتسب أهمية متزايدة بالنسبة لمعظم دول العالم.

وخلال مؤتمر صحفي بعد محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، قال لافروف: "أوافق تمامًا على وصف علاقاتنا بأنها ثابتة ولا تهزها الريح".

وشدد لافروف على أنه بفضل التواصل بين الزعيمين الروسي والصيني، تُظهر العلاقات مرونة عالية في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

ولفت إلى أن الغرب يحاول أن يملي على بلدان آسيا الوسطى وجنوب القوقاز كيفية بناء علاقاتها.

وأكد أن روسيا والصين تحققان بنجاح أهدافهما في مجالات التجارة والاقتصاد والتعاون الاستثماري وفي مواجهة الدول التي تعتمد على العقوبات.

وعن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للصين، أشار لافروف إلى أن "الزيارة مقررة في النصف الأول من العام الجاري".

