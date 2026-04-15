تصريح لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد حول جلسة التفاوض بواشنطن:

إن دلت جلسة "التصوير" التفاوضي في واشنطن بين ممثلي السلطات في لبنان وكيان العدو الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية على شيء، فإنما دلت على وضاعة الشأن اللبناني في البرنامج الأميركي، خلافًا لما يروج له بعض الزاحفين اللاهثين وراء رضا الأميركي الحاضن للعدو الصهيوني المجرم والمارق.

كذلك، فإن البيان الصادر عن تلك الجلسة المخزية في شكلها ومضمونها لا يسقط مصداقية ادعاء السلطة اللبنانية حول اشتراطها وقف إطلاق النار قبل أي تفاوض فحسب، بل يطيح بكل ما تدعيه من حرص على السيادة وتكرس التبعية والإذعان منها لما يريده العدو وراعيه من تعاون مشترك، لا لإنهاء الاحتلال بل للعمل على نزع سلاح المقاومة الشريفة والمشروعة التي يلتزمها الشعب اللبناني الأبي، لمواجهة الاحتلال الصهيوني للبنان.

إن التفاوض المباشر المرفوض والمدان مع العدو الصهيوني هو سقطة للسلطة من شاهقٍ.

حمى الله لبنان وشعبه من سقطات المستخفين بسيادته وإباء شعبه.

