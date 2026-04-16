أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، ضرورة التزام الولايات المتحدة باتفاق وقف اطلاق النار، معتبرا إيران والمقاومة روحا واحدة.

وكتب قاليباف على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" أمس الاربعاء: "إن إتمام وتوطيد وقف إطلاق النار الشامل في لبنان سيكون ثمرة المقاومة والنضال البطولي لحزب الله العزيز ووحدة محور المقاومة". وأضاف: "على الولايات المتحدة الالتزام بالاتفاق".

وشدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي على أن: "المقاومة وإيران روح واحدة، في الحرب وفي وقف إطلاق النار". وأكد على ضرورة أن تكف أمريكا عن ارتكاب خطأ "إسرائيل أولاً".

