في اليوم الـ١٨٩ من اتفاق وقف الحرب، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة .

وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين متأثرين بجراحهما وإصابة آخرين في القطاع خلال ٢٤ ساعة.

وفي وقت سابق، أصيب ٣ فلسطينيين في غارة "إسرائيلية" استهدفت سيارة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأصيب ٣ فلسطينيين جراء إلقاء مسيّرة "إسرائيلية" قنبلة على مفترق دولة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" المناطق الشرقية لمدينة غزة ومخيم البريج ومحاور في خان يونس.

ونسف الجيش "الإسرائيلي" مباني شرق مدينة غزة و مخيم جباليا.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء ٧٦٥ إضافة إلى ٢١٤٠ مصابًا، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٧٦٠ شهيدًا، وفق وزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة "إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٢٣٣٦ والمصابين ١٧٢٢١٣".



