الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي  ركائز الردع الإيراني عنوان بارز في الصحف الإيرانية 

فلسطين

قصف مدفعي ونسف منازل وراء الخط الأصفر شرق قطاع غزة
🎧 إستمع للمقال
2026-04-16 08:12
خرق وقف إطلاق النار في غزة مستمر 
78

في اليوم الـ١٨٩ من اتفاق وقف الحرب، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة .

وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين متأثرين بجراحهما وإصابة آخرين في القطاع خلال ٢٤ ساعة.

وفي وقت سابق، أصيب ٣ فلسطينيين في غارة "إسرائيلية" استهدفت سيارة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأصيب ٣ فلسطينيين جراء إلقاء مسيّرة "إسرائيلية" قنبلة على مفترق دولة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

 وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" المناطق الشرقية لمدينة غزة ومخيم البريج ومحاور في خان يونس.

ونسف الجيش "الإسرائيلي" مباني شرق مدينة غزة و مخيم جباليا.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء ٧٦٥ إضافة إلى ٢١٤٠ مصابًا، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٧٦٠ شهيدًا، وفق وزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة "إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٢٣٣٦ والمصابين ١٧٢٢١٣".
 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة
إقرأ المزيد
المزيد
مقالات مرتبطة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة