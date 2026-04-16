تواصلت اعتداءات المستوطنين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، من هجماتٍ ممنهجة على الأهالي الفلسطينيين وممتلكاتهم، وسط دعواتٍ متواصلة للتصدي وتصعيد المقاومة بكافة أشكالها.

وخلال الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، هاجم مستوطنون منزلًا في قرية قريوت جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

واقتحم مستوطنون منازل فلسطينيين بالخليل، حيث شهدت عدة مناطق في المدينة جنوبي الضفة الغربية، الأربعاء، اقتحامات لقوات الاحتلال التي داهمت مقر لجنة زكاة، بالإضافة إلى مداهمات جمعية خيرية في المدينة.

واعتدى المستوطنون على الأهالي بمحيط الخيمة الاستيطانية في قرية جناتة، جنوب شرق بيت لحم

وفي أريحا، قطع مستوطنون خطوط أنابيب المياه التابعة للمزارعين الفلسطينيين قرب نبع عين العوجا شمالي المدينة، كما هاجمت مركبات الفلسطينيين بمحيط دوار تقوع.

وأقدم مستوطنون على سرقة 170 رأس غنم مع خيل من بلدة جفنا شمال رام الله، كما أغلقوا مدخل بلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة بحماية قوات الاحتلال.

ونفذ المستوطنون 1697 اعتداءً على المواطنين وممتلكاتهم منذ بداية العام، كما شهدت الضفة الغربية 209 نشاطات استيطانية، في إطار إبادة وتهجير الشعب الفلسطيني.



