نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، عن مصادر مطلعة، أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقدت محادثات مع شركات لتصنيع السيارات وغيرها من شركات الصناعات التحويلية الأميركية للقيام بدور ‌أكبر في إنتاج الأسلحة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ كبار مسؤولي وزارة الحرب عقدوا محادثات في إنتاج الأسلحة والإمدادات العسكرية الأخرى، مع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات؛ مثل: جنرال "موتورز" و"فورد موتور".

كما أوضحت أنّ المحادثات التمهيدية واسعة النطاق، والتي بدأت قبل الحرب على إيران، تأتي في وقت تسعى إدارة ترامب إلى تعزيز دور شركات صناعة السيارات وغيرها من الشركات الأميركية في إنتاج الأسلحة.

في السياق نفسه، ذكر موقع "توم ديسباتش" الأميركي، في وقت سابق، أنّ الولايات المتحدة تمتلك مخزونًا محدودًا من الصواريخ الاعتراضية يُقدّر بنحو 4 آلاف صاروخ، تبلغ تكلفة الواحد منها نحو 12 مليون دولار، في حين يصعب إنتاجها بكميات كبيرة وبسرعة.

