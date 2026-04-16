أكّدت شركة "سانتوس" الأسترالية للطاقة، اليوم الخميس (16 نيسان/ أبريل 2026)، أنّ الصراع في "الشرق الأوسط" قلب أسواق الطاقة رأسًا على عقب مع توقّعات بأن تستمر آثاره لسنوات.

وأشارت الشركة في الوقت نفسه إلى أنّ مسارات شحن الغاز الطبيعي المسال الخاصة بها بعيدة تمامًا عن الممرات عالية المخاطر.

وقال رئيس مجلس الإدارة، كيث سبنس، "إنّ الاضطرابات في مضيق هرمز والهجمات على البنية التحتية العالمية للطاقة لم تؤدِ إلا لإبراز الميزة الاستراتيجية للغاز الطبيعي المسال الأسترالي لشركائنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأوضحت الشركة أنّ 83% من محفظتها من الغاز الطبيعي المسال متعاقد عليها للسنوات الخمس المقبلة، ما يترك كميات صغيرة لطرحها في السوق الفورية لكنها كافية لإتاحة بعض المرونة في ظلّ تقلّص الإمدادات العالمية.

وتسبّب العدوان الأميركي - "الإسرائيلي" على إيران باضطرابات في قطاع الطاقة، ولا سيما بسبب التوتر في مضيق هرمز.

وفي إثر ذلك، ارتفعت أسعار النفط الخام مسجّلةً أرقامًا قياسية تاريخية، ما أدى إلى تأثيرات عالمية.





