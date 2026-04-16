كعادته منذ أيام متواصلة، يكثف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" تصعيدًا عسكريًا واسعًا في جنوب لبنان والبقاع الغربي، حيث نفّذ سلسلة غارات جوية وقصفًا مدفعيًا استهدف عددًا كبيرًا من البلدات والمناطق متسببًا بارتقاء شهداء ووقوع جرحى ودمار واسع في الممتلكات والبنى التحتية، وفقًا لما أفادت به مصادر رسمية وإعلامية.

بدأت الاعتداءات بتفجير ضخم في بلدة الطيبة، تلاه شن الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارتين على بلدة كفرتبنيت، ثم غارة على بلدة المنصوري ترافقت مع قصف مدفعي، في وقت حلّق فيه الطيران الحربي بكثافة فوق مدينة صور.

في تقريرها اليومي، أعلنت "وحدة إدارة مخاطر الكوارث"، في السرايا الحكومية، أن العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء بلغ 141,613 شخصًا، موزعين على 37,349 عائلة، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 2,167 والجرحى إلى 7,061.

كذلك ذكرت قناة "المنار" أن طائرة مسيّرة استهدفت فريقًا للهيئة الصحية الإسلامية – الدفاع المدني، في أثناء تفقده موقع إحدى الغارات في إحدى البلدات، كما أفادت بشن غارة على منطقة القطراني – محلة شبيل، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن القطراني والسريرة.

وأعلنت وزارة الصحة سقوط سبعة شهداء، من بينهم طفل، وإصابة ثلاثة أطفال بجروح جراء غارات استهدفت بلدة العباسية (قضاء صور). كما أدت غارة على مفرق العباسية إلى سقوط شهيد وثمانية جرحى، بينهم امرأتان.

كما تواصلت الغارات، حيث استُهدفت بلدة الشهابية بغارة جديدة، فيما دمّر جيش الاحتلال المنازل المتبقية في بلدة عيتا الشعب. كما شن الطيران الحربي غارات على بلدتي حاريص وبيت ياحون، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مدينة بنت جبيل.

في سياق متصل، قصفت مدفعية الجيش "الإسرائيلي" بلدة الخيام وأطلقت قنابل مضيئة في سمائها، كما شُنّت غارتان على بلدتي الزرارية وتولين وغارة على بلدة كفرصير، إضافة إلى غارات على بلدتي القاسمية وعبا.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستهداف دراجة نارية في مدينة صور، فيما شن العدو غارات على أطراف الزرارية والقاسمية باتجاه صور، بالتزامن مع قصف مدفعي طال مدينة الخيام ومدينة بنت جبيل.

امتد القصف ليشمل بلدات اللويزة والهبارية، حيث شنّ الطيران الحربي غارات عليهما.

كما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة أن سلسلة غارات على مناطق متفرقة أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، موضحًا أن غارة على مدينة صور أسفرت عن استشهاد شاب فلسطيني، فيما أدت غارة على بلدة أنصارية (قضاء صيدا) إلى استشهاد خمسة أشخاص، بينهم طفلان وإصابة خمسة آخرين. وفي بلدة جباع (قضاء النبطية)، سقط أربعة شهداء، بينهم امرأتان، نتيجة غارة استهدفت البلدة.

كذلك امتدت الغارات إلى البقاع الغربي، حيث استُهدفت بلدة سحمر، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات في دبين وقصف مدفعي على المنطقة. كما طاول العدوان محيط مستشفى تبنين، متسببًا بأضرار كبيرة.

وجدد الجيش "الإسرائيلي" تهديده لسكان المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني، داعيًا إياهم إلى الانتقال شمال النهر، فيما استهدف الطيران الحربي جبل الرفيع بغارة جديدة.

وتواصلت الغارات على بلدات فرون والمنطقة الواقعة بين كفرا وحاريص في قضاء بنت جبيل.

كما استهدف قصف مدفعي أطراف بلدات كفرتبنيت والنبطية الفوقا وأرنون في جنوب لبنان، في ظل استمرار العدوان العسكري واتساع رقعة الاستهدافات.

