تلقى دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالًا هاتفيًا من رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باقر قاليباف تداولا خلاله بآخر تطورات الأوضاع في المنطقة ولبنان ولا سيما في الجنوب حيث يجري هناك جراء العدوان "الإسرائيلي" المتواصل كما جرى في قطاع غزة.

ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي في عين التينة، تم التأكيد خلال الاتصال على وجوب أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان قبل أي أمر آخر.

