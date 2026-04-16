كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران

نائب الرئيس الإيراني: واشنطن
نائب الرئيس الإيراني: واشنطن "المحافظة السابعة لإسرائيل"

2026-04-16 13:08
رأى النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، اليوم الخميس (16 نيسان/ أبريل 2026)، خلال لقائه أعضاء الحكومة، أنّ الولايات المتحدة أصبحت "المحافظة السابعة لـ"إسرائيل""، في إشارة إلى مستوى التبعيّة. وأكد عارف أنّ الحكومة الإيرانية لا تقتصر خططها على الجوانب الدفاعية فحسب، هي تمتلك أيضًا برامج وخططًا للبناء والتنمية.

وكان عارف قد قال، يوم الثلاثاء الماضي، إنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو صرّح بأنّه يتلقّى إحاطات يومية، مشيرًا إلى أنّ: "فانس أبلغه خلال عودته من إسلام آباد بتفاصيل المفاوضات، كما يفعل كلّ يوم".

ولفت عارف إلى أنّه: "للمرة الأولى، في التاريخ، يقدّم مسؤول رفيع في حكومة ما إحاطات يومية لرئيس نظام آخر"، مضيفًا أنّ القضية: "ليست مرتبطة بإيران، بل تعكس إذلالًا بنيويًا".

وتساءل عارف عمّا إذا كان الشعب الأميركي يدرك أنّ: "البيت الأبيض تحوّل فعليًا إلى فرع تقارير لنظام آخر".

في هذا السياق، قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي إنّ ترامب يقع تحت سطوة قرارات يتخذه خلف الكواليس نتنياهو والرأسماليون الأميركيون الصهاينة.

الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
