رأى النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، اليوم الخميس (16 نيسان/ أبريل 2026)، خلال لقائه أعضاء الحكومة، أنّ الولايات المتحدة أصبحت "المحافظة السابعة لـ"إسرائيل""، في إشارة إلى مستوى التبعيّة. وأكد عارف أنّ الحكومة الإيرانية لا تقتصر خططها على الجوانب الدفاعية فحسب، هي تمتلك أيضًا برامج وخططًا للبناء والتنمية.

وكان عارف قد قال، يوم الثلاثاء الماضي، إنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو صرّح بأنّه يتلقّى إحاطات يومية، مشيرًا إلى أنّ: "فانس أبلغه خلال عودته من إسلام آباد بتفاصيل المفاوضات، كما يفعل كلّ يوم".

ولفت عارف إلى أنّه: "للمرة الأولى، في التاريخ، يقدّم مسؤول رفيع في حكومة ما إحاطات يومية لرئيس نظام آخر"، مضيفًا أنّ القضية: "ليست مرتبطة بإيران، بل تعكس إذلالًا بنيويًا".

وتساءل عارف عمّا إذا كان الشعب الأميركي يدرك أنّ: "البيت الأبيض تحوّل فعليًا إلى فرع تقارير لنظام آخر".

في هذا السياق، قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي إنّ ترامب يقع تحت سطوة قرارات يتخذه خلف الكواليس نتنياهو والرأسماليون الأميركيون الصهاينة.

