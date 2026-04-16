سجلت كاميرا إسعاف النبطية مشاهد توثق وحشية الاعتداء الذي تعرضت له فرق الإسعاف، يوم أمس الأربعاء (15 نيسان 2026)، والذي أدى إلى ارتقاء أربعة شهداء وسقوط عدد من الجرحى؛ جميعهم من مسعفي الهيئة الصحية الإسلامية - جمعية الرسالة الإسلامية - إسعاف النبطية - الدفاع المدني اللبناني .

وفقًا للمشاهد، طال الاستهداف الطواقم الإسعافية بشكل مباشر وممنهج، ما يضع ما حصل برسم الأمم المتحدة والجهات الدولية الحقوقية المعنية كذلك الضمير العالمي، في مشهد يوثّق حجم الإجرام الذي تمارسه "إسرائيل" بحق الإنسان والعمل الإنساني.

