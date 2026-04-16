عبّر رئيس مجلس النواب نبيه بري عقب اللقاء الذي جمع السفيرة اللبنانية بسفير كيان العدو في واشنطن، عن استغرابه من المسار الذي سلكه المسؤولون، قائلًا إنّهم ذهبوا إلى الولايات المتحدة للإتيان بوقف إطلاق النار، فعادوا ليقاتلوا حزب الله.

كما نقل البيان تأكيد الرئيس برّي وجود تواصل يومي مع الجمهورية الإسلامية في إيران، مشيرًا إلى أنّه تبلّغ من وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، قبل إعلان الهدنة بين إيران والولايات المتحدة، أنّ طهران لن تقبل بأي وقف لإطلاق النار لا يشمل لبنان.

ووفق البيان فإنّ الرئيس بري قرّر بعد التشويش الذي حصل في بيروت على هذا المسار، التحرك عبر قنوات أخرى.

