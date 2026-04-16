كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

المقال التالي في يوم الأسير الفلسطيني.. فصائل المقاومة: لاستراتيجية وطنية تفضح جرائم الاحتلال

عون: انسحاب القوات "الإسرائيلية" خطوة أساسية لتثبيت وقف إطلاق النار

2026-04-16 13:43
استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، حيث شدد على أنّ وقف إطلاق النار الذي يطالب به لبنان مع "إسرائيل" سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين البلدين، وفق المبادرة الرئاسية التفاوضية.

وأكد عون حرص لبنان على وقف التصعيد في الجنوب وفي مختلف المناطق اللبنانية، بما يضمن توقف استهداف المدنيين من نساء ورجال وأطفال، إلى جانب وقف تدمير المنازل في القرى والبلدات اللبنانية.

وشدد على أنّ التفاوض تتولاه السلطات اللبنانية وحدها باعتباره مسألة سيادية لا يمكن إشراك أي طرف آخر فيها، لافتًا إلى أنّ انسحاب القوات "الإسرائيلية" من الأراضي اللبنانية يُعد خطوة أساسية لتثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، وبسط سلطة الدولة وإنهاء أي مظاهر مسلحة.

كما أشار إلى أنّ القرارات التي اتخذتها الحكومة، ولا سيما تلك المتعلقة بحصرية السلاح، ستُنفذ بما يخدم مصلحة لبنان ويؤمّن حماية جميع اللبنانيين التواقين لرؤية دولتهم مسؤولة وحدها عن حفظ الأمن والاستقرار.

من جهته، أبلغ الوزير البريطاني الرئيس عون دعم بلاده للجهود الهادفة إلى وقف إطلاق النار وإطلاق مسار تفاوضي يحقق الأهداف التي حددها في مبادرته، مؤكدًا تأييد بريطانيا لقرارات الحكومة اللبنانية، معلنًا تقديم مساعدة إنسانية بقيمة 20.5 مليون جنيه إسترليني لدعم الجهود اللبنانية في رعاية شؤون النازحين.

إقرأ المزيد
المزيد
وسط استمرار المعارك جنوبًا.. عون يشكر روبيو على
وسط استمرار المعارك جنوبًا.. عون يشكر روبيو على "جهود وقف النار" 
لبنان منذ 8 دقائق
لبنان منذ ساعتين
الرئيس برّي: ذهبوا إلى واشنطن للإتيان بوقف إطلاق النار فعادوا ليقاتلوا حزب الله
الرئيس برّي: ذهبوا إلى واشنطن للإتيان بوقف إطلاق النار فعادوا ليقاتلوا حزب الله
لبنان منذ ساعتين
كاميرا إسعاف النبطية توثّق الاعتداء على المسعفين يوم أمس الأربعاء
كاميرا إسعاف النبطية توثّق الاعتداء على المسعفين يوم أمس الأربعاء
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
وسط استمرار المعارك جنوبًا.. عون يشكر روبيو على
وسط استمرار المعارك جنوبًا.. عون يشكر روبيو على "جهود وقف النار" 
لبنان منذ 8 دقائق
لبنان منذ ساعتين
الرئيس برّي: ذهبوا إلى واشنطن للإتيان بوقف إطلاق النار فعادوا ليقاتلوا حزب الله
الرئيس برّي: ذهبوا إلى واشنطن للإتيان بوقف إطلاق النار فعادوا ليقاتلوا حزب الله
لبنان منذ ساعتين
كاميرا إسعاف النبطية توثّق الاعتداء على المسعفين يوم أمس الأربعاء
كاميرا إسعاف النبطية توثّق الاعتداء على المسعفين يوم أمس الأربعاء
لبنان منذ ساعتين
