كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

المقال التالي بيانات تجارية: معظم سفن الشحن عبرت مؤخرًا مضيق هرمز عبر المسار الإيراني

استشهاد فتى فلسطيني وحملة اعتقالات شمال غرب القدس المحتلة
استشهاد فتى فلسطيني وحملة اعتقالات شمال غرب القدس المحتلة

2026-04-16 14:28
القدس المحتلة: استشهاد الفتى محمد ريان برصاص الاحتلال واحتجاز جثمانه
استُشهد الفتى محمد مراد ريان (17 عامًا) من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، والتي  احتجزت جثمانه.

هذا؛ وذكرت محافظة القدس المحتلة أن مواطنًا آخر أصيب، خلال مواجهات اندلعت في البلدة تزامنًا مع اقتحام قوات الاحتلال، والتي نفذت حملة مداهمات وتفتيش واسعة طالت عددًا من منازل المواطنين. 

احتجاز شبّانٍ وأهالٍ واعتقال أسير محرّر

كما أشارت المحافظة إلى أن قوات الاحتلال احتجزت عددًا من الشبان والأهالي، وأخضعتهم لتحقيق ميداني، واعتقلت الأسير الفلسطيني المحرر محمد علي داوود، قبل انسحابها.

وكانت جمعية الهلال الأحمر قد قالت إنها تبلغت عن إصابة خطرة برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحام بيت دقو، ومنعت الطواقم من الوصول إليها.

هذا؛ وتستمر الاعتداءات "الإسرائيلية" على القدس المحتلة ومناطق مختلفة في الضفة الغربية، بالتوازي مع استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزّة على الرغم من "إعلان وقف النار".

إقرأ المزيد
المزيد
فلسطين منذ ساعة
في يوم الأسير الفلسطيني.. فصائل المقاومة: لاستراتيجية وطنية تفضح جرائم الاحتلال
في يوم الأسير الفلسطيني.. فصائل المقاومة: لاستراتيجية وطنية تفضح جرائم الاحتلال
فلسطين منذ ساعة
1697 اعتداءً منذ بداية العام.. المستوطنون يصعدون من هجماتهم على الفلسطينيين في الضفة
1697 اعتداءً منذ بداية العام.. المستوطنون يصعدون من هجماتهم على الفلسطينيين في الضفة
فلسطين منذ 6 ساعات
قصف مدفعي ونسف منازل وراء الخط الأصفر شرق قطاع غزة
قصف مدفعي ونسف منازل وراء الخط الأصفر شرق قطاع غزة
فلسطين منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
"نيويورك تايمز":الحرب على إيران تعمّق انقسام الديمقراطيين حول تسليح "إسرائيل"
عربي ودولي منذ 54 دقيقة
فلسطين منذ ساعة
في يوم الأسير الفلسطيني.. فصائل المقاومة: لاستراتيجية وطنية تفضح جرائم الاحتلال
في يوم الأسير الفلسطيني.. فصائل المقاومة: لاستراتيجية وطنية تفضح جرائم الاحتلال
فلسطين منذ ساعة
فيديو| استهداف المقاومة الإسلامية ثكنة
فيديو| استهداف المقاومة الإسلامية ثكنة "كريات شمونة" بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة
لبنان منذ 3 ساعات
