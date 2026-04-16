استُشهد الفتى محمد مراد ريان (17 عامًا) من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، والتي احتجزت جثمانه.

هذا؛ وذكرت محافظة القدس المحتلة أن مواطنًا آخر أصيب، خلال مواجهات اندلعت في البلدة تزامنًا مع اقتحام قوات الاحتلال، والتي نفذت حملة مداهمات وتفتيش واسعة طالت عددًا من منازل المواطنين.

احتجاز شبّانٍ وأهالٍ واعتقال أسير محرّر

كما أشارت المحافظة إلى أن قوات الاحتلال احتجزت عددًا من الشبان والأهالي، وأخضعتهم لتحقيق ميداني، واعتقلت الأسير الفلسطيني المحرر محمد علي داوود، قبل انسحابها.

وكانت جمعية الهلال الأحمر قد قالت إنها تبلغت عن إصابة خطرة برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحام بيت دقو، ومنعت الطواقم من الوصول إليها.

هذا؛ وتستمر الاعتداءات "الإسرائيلية" على القدس المحتلة ومناطق مختلفة في الضفة الغربية، بالتوازي مع استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزّة على الرغم من "إعلان وقف النار".

