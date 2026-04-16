الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي "نيويورك تايمز":الحرب على إيران تعمّق انقسام الديمقراطيين حول تسليح "إسرائيل"

عربي ودولي

بيانات تجارية: معظم سفن الشحن عبرت مؤخرًا مضيق هرمز عبر المسار الإيراني
🎧 إستمع للمقال
بيانات تجارية: معظم سفن الشحن عبرت مؤخرًا مضيق هرمز عبر المسار الإيراني

2026-04-16 14:46
79

أظهرت بيانات شركة تحليل الشحن "لويدز ليست إنتليجنس" أن معظم سفن الشحن التي عبرت مضيق هرمز، في الأيام الأخيرة، استخدمت مسارًا حددته إيران في جزء من خطتها للسيطرة على الممر المائي، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

كما أفادت شركة بيانات الشحن بأن من بين 27 سفينة تجارية كبيرة رصدتها تعبر المضيق، منذ 13 نيسان/ أبريل الحالي، استخدمت نحو 15 سفينة المسار الذي حددته إيران، والذي يلتف بمحاذاة الساحل الإيراني.

هذا؛ وكانت الحكومة الإيرانية قد طلبت من مالكي السفن استخدام هذا المسار، في وقت سابق من نيسان/ أبريل الحالي، وأعلنت أيضًا رغبتها في تحصيل رسوم العبور. وتشير البيانات إلى عدم استخدام أي سفينة للمسار الرئيسي غير الإيراني. 

كما سافرت سفن أخرى من ميناء بندر عباس الإيراني وإليه، والواقع مباشرة على المضيق. يأتي ذلك بعد تأكيد بحرية حرس الثورة فرض "سيطرة ذكية وباقتدار" على مضيق هرمز، مشيرةً إلى أنّ حركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي تخضع لرقابتها وضوابطها الخاصة. 

وحذّر حرس ثورة في إيران ⁠من أنّ أيّ محاولة من السفن الحربية لعبور مضيق هرمز ستواجه بردٍ ‌قوي، مؤكّدًا أنه لن يُسمح إلا للسفن ⁠غير العسكرية بالمرور بموجب ⁠لوائح محدّدة.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة