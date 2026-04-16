أظهرت بيانات شركة تحليل الشحن "لويدز ليست إنتليجنس" أن معظم سفن الشحن التي عبرت مضيق هرمز، في الأيام الأخيرة، استخدمت مسارًا حددته إيران في جزء من خطتها للسيطرة على الممر المائي، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

كما أفادت شركة بيانات الشحن بأن من بين 27 سفينة تجارية كبيرة رصدتها تعبر المضيق، منذ 13 نيسان/ أبريل الحالي، استخدمت نحو 15 سفينة المسار الذي حددته إيران، والذي يلتف بمحاذاة الساحل الإيراني.

هذا؛ وكانت الحكومة الإيرانية قد طلبت من مالكي السفن استخدام هذا المسار، في وقت سابق من نيسان/ أبريل الحالي، وأعلنت أيضًا رغبتها في تحصيل رسوم العبور. وتشير البيانات إلى عدم استخدام أي سفينة للمسار الرئيسي غير الإيراني.

كما سافرت سفن أخرى من ميناء بندر عباس الإيراني وإليه، والواقع مباشرة على المضيق. يأتي ذلك بعد تأكيد بحرية حرس الثورة فرض "سيطرة ذكية وباقتدار" على مضيق هرمز، مشيرةً إلى أنّ حركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي تخضع لرقابتها وضوابطها الخاصة.

وحذّر حرس ثورة في إيران ⁠من أنّ أيّ محاولة من السفن الحربية لعبور مضيق هرمز ستواجه بردٍ ‌قوي، مؤكّدًا أنه لن يُسمح إلا للسفن ⁠غير العسكرية بالمرور بموجب ⁠لوائح محدّدة.

