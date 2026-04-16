قررت سلطات الاحتلال الصهيوني تنفيذ إجلاء جزئي من المستوطنات الواقعة في شمال فلسطين المحتلة، بعد الضربات الموجعة التي توجهها المقاومة الإسلامية لهذه المستوطنات وعجز جيش العدو عن التصدي لها.

أعلن وزير شؤون النقب والجليل في كيان العدو، إسحاق فاسرلاوف، في حديث لبرنامج "في منتصف اليوم" على الإذاعة "الإسرائيلية" اليوم الخميس 16 نيسان/أبريل 2026، أن من المتوقع وضع خطة لإجلاء المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من الحدود الشمالية، في مطلع الأسبوع المقبل.

وقال فاسرلاوف "يجب البدء في إجلاء المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مستوطنات خط المواجهة. لقد توجهت بهذا الخصوص إلى مديرة مكتب رئيس الوزراء، ومن المفترض أن تكون هناك خطة جاهزة مطلع الأسبوع. لن نساوم على أمن سكان الشمال".

وتابع فاسرلاوف: "لقد حددنا خطًا يمنع تهديد الصواريخ المضادة للدروع تجاه البلدات. هناك طرق لإزالة تهديد القصف بعيد المدى. لا نعرف متى ستنتهي هذه المعركة، لكننا نفهم وجوب إنهائها عندما لا يكون هناك تهديد من حزب الله. لا يمكن كشف كل شيء، لكن هذا أمر واقعي".

وتعقيبًا على تصريحات فاسرلاوف أشارت الإذاعة، إلى أن المسؤولين في الكيان الصهيوني، "لا يستبعدون طلب الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار بشكل مؤقت مقابل الالتزام بالعودة إلى القتال إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، وطالما توقف إطلاق النار من جانب حزب الله".

