كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الاحتلال يقرر إجلاء جزئي من المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة
2026-04-16 15:48
قررت سلطات الاحتلال الصهيوني تنفيذ إجلاء جزئي من المستوطنات الواقعة في شمال فلسطين المحتلة، بعد الضربات الموجعة التي توجهها المقاومة الإسلامية لهذه المستوطنات وعجز جيش العدو عن التصدي لها.

أعلن وزير شؤون النقب والجليل في كيان العدو، إسحاق فاسرلاوف، في حديث لبرنامج "في منتصف اليوم" على الإذاعة "الإسرائيلية" اليوم الخميس 16 نيسان/أبريل 2026، أن من المتوقع وضع خطة لإجلاء المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من الحدود الشمالية، في مطلع الأسبوع المقبل.

وقال فاسرلاوف "يجب البدء في إجلاء المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مستوطنات خط المواجهة. لقد توجهت بهذا الخصوص إلى مديرة مكتب رئيس الوزراء، ومن المفترض أن تكون هناك خطة جاهزة مطلع الأسبوع. لن نساوم على أمن سكان الشمال".

وتابع فاسرلاوف: "لقد حددنا خطًا يمنع تهديد الصواريخ المضادة للدروع تجاه البلدات. هناك طرق لإزالة تهديد القصف بعيد المدى. لا نعرف متى ستنتهي هذه المعركة، لكننا نفهم وجوب إنهائها عندما لا يكون هناك تهديد من حزب الله. لا يمكن كشف كل شيء، لكن هذا أمر واقعي".

وتعقيبًا على تصريحات فاسرلاوف أشارت الإذاعة، إلى أن المسؤولين في الكيان الصهيوني، "لا يستبعدون طلب الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار بشكل مؤقت مقابل الالتزام بالعودة إلى القتال إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، وطالما توقف إطلاق النار من جانب حزب الله".

إقرأ المزيد
المزيد
عين على العدو منذ 14 دقيقة
"يديعوت": وضع "إسرائيل" في الولايات المتحدة أصعب مما يمكنكم تخيّله
عين على العدو منذ 22 ساعة
أزمات صحية صعبة لسكان غلاف غزة
أزمات صحية صعبة لسكان غلاف غزة "الإسرائيليين"
عين على العدو منذ 23 ساعة
الدولار يواصل الانهيار في كيان العدو وتحذير من أزمة عميقة
الدولار يواصل الانهيار في كيان العدو وتحذير من أزمة عميقة
عين على العدو منذ يوم
مقالات مرتبطة
الاحتلال يقرر إجلاء جزئي من المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة
الاحتلال يقرر إجلاء جزئي من المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة
عين على العدو منذ 14 دقيقة
فيدان: يجب إنهاء الاحتلال
فيدان: يجب إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" للبنان وحماية السكان المدنيين
عربي ودولي منذ 6 أيام
إخلاء مستوطني
إخلاء مستوطني "الشمال": لا معايير واضحة ولا ميزانية كافية لحاجاتهم
عين على العدو 2026-04-05
د . عبد الحليم فضل الله لـ
د . عبد الحليم فضل الله لـ"العهد" : مشروعية المقاومة أعمق من أن يُزيلها قرار حكومي
خاص العهد 2026-04-04
