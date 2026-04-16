أفادت الرئاسة اللبنانية أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تلقّى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، شكره خلاله على الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إضافة إلى دعمها للبنان على مختلف المستويات، وذلك في ظل استمرار المعارك في الجنوب.

من جهته، أكد روبيو مواصلة المساعي الرامية إلى الوصول لوقف إطلاق النار تمهيداً لإحلال السلام والأمن والاستقرار في لبنان، مشدداً على دعمه وتقديره لمواقف الرئيس عون.

