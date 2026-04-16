كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عربي ودولي

موسكو تؤكد دعمها لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط
2026-04-16 16:59
أكد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، خلال لقاء جمعه مع السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي، الدعم المبدئي لروسيا لوقف إطلاق النار في النزاع بالشرق الأوسط.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن "الجانب الروسي أكد دعمه المبدئي لنظام وقف إطلاق النار، الذي يجب الالتزام به ضمن الأطر المتفق عليها أوليًا. 

وتم التشديد على أهمية تسوية التناقضات القائمة بالطرق السياسية، ومواصلة الجهود التفاوضية الهادفة إلى خفض التصعيد وتحقيق تطبيع طويل الأمد ومستقر للوضع، بما يخدم المصالح الجوهرية لجميع دول المنطقة دون استثناء". 

من جانبه، قدم السفير الإيراني الشكر للقيادة الروسية على المساعدات الإنسانية التي تقدمها لإيران، وكذلك على الدعم السياسي والدبلوماسي وغيره من أشكال الدعم. 

وأوضحت الخارجية الروسية أن اللقاء شهد "مناقشات مفصلة حول القضايا الراهنة للتعاون الثنائي، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بالأزمة الكبيرة الجديدة في الشرق الأوسط، التي أثارتها الولايات المتحدة و"إسرائيل"".

روسيا الشرق الأوسط ايران
النائب الحاج حسن: الصمود الأسطوري للمقاومة منع العدو "الإسرائيلي" من تحقيق أي نصر
