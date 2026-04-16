كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران

الجيش الايراني: إذا حدث اعتداء بري فلن يبقى أحد من المعتدين على قيد الحياة
2026-04-16 17:41
أكد المتحدث باسم الجيش الايراني العميد محمد اكرمي نيا أنه "إذا حدث اعتداء بري على إيران فلن يبقى أحد من المعتدين على قيد الحياة.

وقال العميد أكرمي نيا، في مقابلة متلفزة اليوم الخميس 16 نيسان/أبريل 2026: "نحن نواجه في هذا العام ظروفًا خاصة. فوحدات الجيش في حالة تأهب. إن وقف إطلاق النار الحالي لا يختلف كثيرًا عن ظروف الحرب بالنسبة لنا؛ ولهذا السبب، لا يمكن إقامة مراسم العرض العسكري كما في السنوات الماضية في المدن. بدلًا من ذلك، حاولنا تنظيم برامج ثقافية متنوعة في المدن وثكنات الجيش".

كما أضاف: "من ضمن برامجنا، تعزيز حضور أفراد وقادة الجيش في صلاة الجمعة غدًا، وإلقاء القادة كلمات قبل خطبتي صلاة الجمعة". مشيرًا إلى أن وحدات الانضباط العسكري ستقوم باستعراض في ميادين مدينة طهران.

وتابع العميد أكرمي نيا: "خلال هذه الأيام، سيكون حضور القادة في التجمعات الليلية للناس في ساحات المدن أكثر كثافة، وسيلقي القادة في العديد من هذه الميادين كلمات حول إنجازات القوات المسلحة".

وقال: "يجب أن أذكر بشكل خاص الشهداء الذين استشهدوا في عملية التصدي للتسلل الأميركي في جنوب أصفهان".

وختم العميد أكرمي نيا بالقول: "لقد قدّمنا هناك أربعة شهداء؛ بينهم الشهيد العميد الثاني مسعود زارع، الأستاذ وقائد كلية الدفاع الجوي التابعة للقوات البرية للجيش، في تلك العملية بكل بسالة".

الجمهورية الاسلامية في إيران الجيش الايراني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
