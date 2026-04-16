كتبت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن إيران تنتصر في الحرب المعلوماتية ضد الولايات المتحدة باستخدام "منشورات فكاهية ساخرة" على وسائل التواصل الاجتماعي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن جهات حكومية إيرانية نشرت مؤخرًا العديد من الصور الساخرة التي تسخر من التهديدات والإجراءات الأميركية ضد طهران. فعلى سبيل المثال، سخرت السفارات الإيرانية في دول مختلفة من المشاكل الداخلية للولايات المتحدة بسبب الحرب والحصار البحري المفروض على إيران.

كما انتشر قبل ذلك بوقت قصير أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على غرار "الليغو" تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، يسخر من الإجراءات الأميركية في إيران وعلاقات واشنطن مع "إسرائيل" وسط مشاكل داخلية في الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن القيادة المركزية الأميركية "كانت ستُعلن استسلامها" لو أن إيران قادرة على إنتاج صواريخ "بسرعة إنتاجها للمنشورات الساخرة".

ونقلت الصحيفة عن نرجس باجغلي، أستاذة جامعة جونز هوبكنز، قولها إن إيران تعمل في مجال المعلومات "بسرعة تفوق بكثير سرعة الدولة المتقدمة تقنيًا"، أي الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن السلطات الإيرانية "أوكلت مسؤولية الاتصالات إلى جيل الشباب"، الذي مُنح "الضوء الأخضر لبث هذه الحرب إلى المجتمع الدولي".

وتابعت: "تشن الحروب على جبهتين. فهي تشن في ساحة المعركة وفي ساحة المعلومات التي لا تقل أهمية. وقد تمكنت إيران من احتكار حرب الاتصالات بشكل كامل، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم".

وختمت الصحيفة "تم إغلاق قناة رسوم متحركة مستقلة على "يوتيوب"، كانت قد نمت بشكل طبيعي من خلال تصوير العدوان والحرب الأميركية، وجذبت ملايين المشاهدين".

