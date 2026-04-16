كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

النائب فضل الله: يبقى الأمر مرهونا بالتزام العدو ووقف جميع اشكال الاعمال العدائية

2026-04-16 20:13
أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسن فضل الله، أن حزب الله تبلغ من السفير الايراني في بيروت فجر اليوم (الخميس 16 نيسان/أ[ريل 2026) أن الجهود الديبلوماسية الإيرانية من أجل وقف اطلاق نار شامل في لبنان من جانب العدو "الإسرائيلي" بلغت مرحلة متقدمة على أن تبدأ اعتبارًا من مساء اليوم.

وقال في حديث لوكالة رويتر: "إن إيران تنتظر مدى التزام واشنطن بتعهداتها في هذا المجال خصوصًا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهد بأنه سيبلغ هذا القرار للرئيس اللبناني ورئيس وزراء العدو".

أضاف النائب فضل الله: "يبقى الأمر مرهونًا بالتزام العدو ووقف جميع أشكال الأعمال العدائية، والجانب الإيراني يتابع هذا الموضوع ساعة بساعة حتى إتمامه لأن المفاوضات مع الولايات المتحدة مرتبطة عضويًا بوقف العدوان على لبنان".

وردًا على سؤال قال النائب فضل الله: إن "المرحلة الأولى هي وقف إطلاق النار، وأدعو المواطنين إلى انتظار سريان وقف النار خصوصًا في الساعات الفاصلة عن بدئه وكذلك إلى الحذر الشديد وبالتحديد في القرى الأمامية التي احتلها جنود العدو رغم شوق الأهالي ولهفتهم إلى العودة إلى قراهم".

