أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو، أن خضوع العدو الصهيوني للقبول بوقف إطلاق النار مع لبنان "جاء نتيجة الضغوط الإيرانية وتلبية لشروطها".

وقال النائب برو في حديث لقناة الجزيرة مساء اليوم الخميس 16 نيسان/أ[ريل 2026: "نعتبر أن وقف إطلاق النار مع لبنان جاء نتيجة الضغوط الإيرانية وتلبية لشروطها لدخول المفاوضات مع الولايات المتحدة".

وشدد الناب برو قائلًا: "نحن مع وقف إطلاق النار طالما التزم به الطرق الثاني". مشيرًا إلى أننا "لا نثق بأن الاحتلال "الإسرائيلي" سيلتزم باتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف: "الخطر الأساسي على لبنان من "إسرائيل" وليس من إيران".

وختم قائلًا: "سنتابع إجراءات وقف إطلاق النار ومدى التزام "إسرائيل" بها"، مشددًا على وجوب أن يشمل كافة الأراضي اللبنانية".

