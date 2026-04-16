כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

النائب فياض يحذر: أي استهداف أو اغتيال سيشكل خرقًا فاضحًا لقرار وقف النار 
2026-04-16 20:52
حذّر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض، العدو الصهيوني من أن أي استهداف لموقع أو اغتيال سيشكل خرقًا فاضحًا لقرار وقف إطلاق النار.

وقال النائب فياض في تصريحات له اليوم الخميس 16 نيسان/أبريل 2026: إن "وقف إطلاق النار يجب أن يكون كاملًا وشاملًا ونحن سنتعاطى معه بترقب وحذر، وأي استهداف لموقع أو اغتيال سيشكل خرقًا فاضحًا للقرار والاتفاق".

وشدد النائب فياض على أن "كل وجود "إسرائيلي" على أرض لبنان يعطي الشعب حق المقاومة"، مطالبًا بانسحاب قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ووقف الأعمال العدائية، وعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم.

وأكد النائب فياض أن "مهلة الـ10  أيام لن تكون كافية ونحن أمام مرحلة معقدة"، مشددًا على أن وقف إطلاق النار يجب أن يفضي إلى تحقيق المطالب اللبنانية.

وختم النائب فياض قائلًا: "نتعاطى مع كل المستجدات السياسية بأعلى درجات الترقب والحذر".
 

