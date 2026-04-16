أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي (لبرلمان) في إيران محمد باقر قاليباف أن إخلال الطرف الآخر بالتزاماته يعرقل إرساء السلام والأمن في المنطقة.

وشدد قاليباف، خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، على أن تطوير العلاقات الشاملة مع دول الجوار كان وسيبقى سياسة ثابتة ونهجًا راسخًا للجمهورية الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يحظى بأهمية خاصة في ما يتعلق بباكستان، باعتبارها دولة صديقة وشقيقة، نظرًا لقرب الشعبين وتقارب سياسات الحكومتين.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تستدعي إيلاء اهتمام أكبر من أي وقت مضى لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية، إلى جانب توسيع أطر التعاون والتنسيق الأمني.

ولفت إلى أن آية الله السيد مجتبى الخامنئي خصّ، في رسالته بمناسبة عيد النوروز، حكومة وشعب باكستان باهتمام خاص، معربًا عن تقديره لدعم الشعب الباكستاني لإيران.

وشدد قاليباف على أن الجمهورية الإسلامية تسعى إلى تحقيق سلام شامل لإيران والمنطقة بأسرها، معربًا عن أمله في أن يضع أولئك الذين بدأوا الحرب- والذين يسعون اليوم بجد لوقفها- حدًا فعليًا لسلوكياتهم السابقة التي أضعفت الثقة، وذلك في أقوالهم وأفعالهم على حد سواء.

وأكد أن إيران عازمة على ترسيخ السلام والأمن الكاملين في المنطقة، غير أن الطرف المقابل يعرقل باستمرار التوصل إلى نتائج ملموسة بسبب إخلاله بالتزاماته.

وأوضح أن التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في جميع مناطق النزاع يُعد أحد بنود الاتفاق الأولي لوقف إطلاق النار بين إيران وأميركا، والذي جرى بوساطة باكستان.

وأشار إلى أنه أكد، خلال محادثاته اليوم مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، "أن لبنان يُعد جزءًا لا يتجزأ من أي وقف إطلاق نار شامل، ويلعب دورًا محوريًا في الدفع نحو تحقيق سلام مستدام في المنطقة".

من جانبه، قال الجنرال عاصم منير، إن استشهاد قائد الثورة آية الله العظمى الإمام السيد على الخامنئي، "شكّل مصدر حزن عميق لدى العديد من الباكستانيين، وأدى إلى تنظيم تجمعات واحتجاجات في مختلف مدن البلاد".

وأضاف أنه أصدر منذ اليوم الأول تعليمات واضحة بضرورة عدم وقوع أي حوادث أمنية على الحدود بين إيران وباكستان، مؤكدًا إدراكه لأهمية وقف إطلاق النار في لبنان ومتابعته لهذا الملف.

وأوضح الجنرال منير أن بلاده تواصل جهودها ومشاوراتها بشكل جاد، معربًا عن أمله في أن يلتقي قاليباف مجددًا في إسلام آباد قريبًا.



