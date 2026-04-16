كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

حزب الله: ندعو أهل المقاومة للتريث في العودة إلى الجنوب والبقاع والضاحية
2026-04-16 22:34
دعا حزب الله الأهالي النازحين من مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية إلى التريث في العودة إلى بلداتهم ومناطقهم، محذرًا من غدر العدو ونقضه للمواثيق.

وقال حزب الله في بيان مساء اليوم الخميس 16 نيسان/أبريل 2026: "إلى أهل المقاومة الأعزاء... مع إعلان وقف إطلاق النار، وأمام عدو غادر اعتاد نقض المواثيق والاتفاقات، ندعوكم إلى التريث وعدم التوجه إلى المناطق المستهدفة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، إلى حين اتضاح مجريات الأمور بشكل تام".

أضاف البيان: "ندرك حجم الشوق للعودة إلى قراكم وبيوتكم، ونقدر صبركم وثباتكم الذي أظهرتموه لكل العالم، إلا أننا ندعوكم، من منطلق الحرص على سلامتكم وأرواحكم العزيزة، إلى الصبر والتحمل".

وختم حزب الله بيانه: "إن شاء الله ستعودون إلى قراكم هاماتكم مرفوعة أعزاء كما كنتم دائمًا".
 

