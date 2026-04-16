أصدر الدفاع المدني- الهيئة الصحية الاسلامية سلسلة إرشادات وتوجيهات للعائدين إلى بلداتهم وقراهم بعد التأكد من سريان وقف إطلاق النار، محذرًا من المخاطر التي قد يواجهونها في أعقاب العدوان الصهيوني الذي استهدف منازلهم وممتلكاتهم.

وأصدر الدفاع المدني الهيئة الصحية الاسلامية مساء اليوم الخميس 16 نيسان/أبريل 2026 تعميمًا موجهًا إلى "أهلنا الأعزاء"، دعاهم فيه إلى عدم التوجه الى القرى إلّا بعد التأكد من إعلان وقف إطلاق النار وسريان مفعوله من الجهات المختصة، وقال: "إنّ السلامة يجب أن تبقى الأولوية القصوى، لأنّ المخاطر لا تنتهي فورًا بانتهاء العدوان".

وفيما يلي مجموعة إرشادات من الضروري ان يلتزم بها أهلنا العائدين:

- عدم التوجه ليلًا إلى القرى وانتظار الصباح.

- التأكّد من أمان المنطقة والطرقات.

- عدم التسرّع في دخول القرى أو الأحياء المتضرّرة والتأكّد المسبق من سلامة الطرقات المؤدية الى البلدات.

تعبئة خزان الوقود

- التأكد من تعبئة كامل خزان الوقود قبل الانطلاق لعدم وجود محطات في اماكن التي كانت مستهدفة وامكانية حدوث زحمة سير في طريق العودة.

الانتباه للأجسام الغريبة

- تجنّب لمس أي جسم غير مألوف أو مشبوه، فقد يشكّل خطرًا كبيرًا.

- الإسراع في الإبلاغ عنه فورًا للجهات المختصة.

الحذر من المباني المتضرّرة

- المباني التي تعرّضت لانهدام جزئي قد تكون غير صالحة للسكن، ويُفضّل عدم دخولها قبل التأكّد من سلامتها.

فحص الغاز والكهرباء

- التأكّد من عدم وجود تسريبات في الغاز أو أعطال كهربائية قبل تشغيل أي جهاز.

تنظيف المكان بحذر

- استخدام وسائل الحماية كالقفازات، وتجنّب التعامل مع أي مواد مجهولة أو خطرة.

التأكّد من سلامة مياه الشرب والخدمة

- استخدام مياه آمنة ونظيفة، أو اللجوء إلى المياه المعبّأة عند الشك.

طلب المساعدة الطبية عند الحاجة

- التواصل مع الفرق الإسعافية في حال وجود إصابات أو حالات طارئة .

مراقبة الأطفال باستمرار

- منعهم من الاقتراب من الركام أو الأجسام الغريبة.

نشر الوعي داخل الأسرة

- توعية جميع أفراد العائلة حول المخاطر بطريقة واضحة ومبسّطة.

تعزيز التضامن بين الأهالي

- الدعم المعنوي والتعاون بين أفراد المجتمع يساهمان في تجاوز آثار المرحلة.

وختم الدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية: "تعودون إلى الديار مرفوعي الرأس أعزاء بفضل دماء السعداء الشهداء والمجاهدين.. مباركم لكم النصر".



