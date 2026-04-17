العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
02:00 |حسين باك: الوابل الصاروخي كان من المقرر أن يكون أشد قوة من أي شيء شهده العدو خلال الحرب حتى اليوم وقد تم إلغاء التنفيذ مرتين احترامًا للوسيط الباكستاني
02:00 |حسين باك: إيران حددت مساء أمس مهلة 24 ساعة لـ "إسرائيل" كي توقف عدوانها على لبنان وفي حال عدم التزام العدو بوقف النار فإن جبهة إيران ستُفتح من جديد
02:00 |حسين باك: التهديد الإيراني أتى ثماره حيث أعلن نتنياهو عن استجابته لضغوط ترامب بوقف النار بناء على هذا التهديد
01:59 |العضو المرافق للوفد الإيراني المفاوض إلى باكستان حسين باك: تبلغت من مصادر خاصة أنه بعد رفض حكومة نتنياهو وقف إطلاق النار في لبنان كانت إيران على وشك إطلاق وابل صاروخي غير مسبوق تجاه "إسرائيل"
00:43 |إيران| بقائي: نشيد بصمود الشعب اللبناني ورجال المقاومة أمام العدوان ونشكر باكستان على جهودها القيمة خاصة خلال الساعات الماضية
00:43 |إيران| بقائي: نعرب عن تضامننا مع الشعب والحكومة اللبنانية ونؤكد على ضرورة الانسحاب الكامل للكيان الصهيوني من المناطق المحتلة
00:43 |إيران| بقائي: نؤكد على ضرورة إطلاق سراح الأسرى وعودة النازحين وإعادة إعمار المناطق والبنية التحتية المدمرة بدعم من المجتمع الدولي
00:42 |إيران| الرئيس مسعود بزشكيان: أسلحة نووية مسموحة لكيان واحد بينما تشن حرب على شعب بأكمله بسبب برنامجه النووي السلمي!
00:42 |إيران| بزشكيان: يُغتال علماء في إيران والعراق وسوريا ويقتل الأطفال في ميناب... هل ضاع الضمير الإنساني لدى بعض قادة العالم؟
00:42 |إيران| المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي: وقف الحرب في لبنان كان جزءًا من تفاهم وقف إطلاق النار بين إيران وأميركا
00:42 |إيران| بقائي: منذ البداية أكدنا على ضرورة إقامة وقف إطلاق نار متزامن في المنطقة بأكملها بما في ذلك لبنان