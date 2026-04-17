

دفاعًا عن لبنان وشعبه، ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الخميس 16/04/2026، 56 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- السّاعة 14:00 الثلاثاء 14-04-2026 استهداف دبّابة ميركافا عند الأطراف الشماليّة الشرقيّة لمدينة بنت جبيل بصاروخ موجّه وتحقيق إصابة مؤكدة.

2- السّاعة 11:20 أمس الأربعاء 15-04-2026 استهداف قاعدة لوجستيّة للفرقة 146 في جيش العدوّ الإسرائيليّ (شمال بلدة الشيخ دنون) شرق مدينة نهاريا بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

3- السّاعة 14:30 أمس الأربعاء 15-04-2026 استهداف مقر قيادة الفرقة 146 في مستوطنة جعتون بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

4- السّاعة 15:15 أمس الأربعاء 15-04-2026 استهداف رادار للاتّصالات في ثكنة كتسافيا في الجولان السوريّ المحتلّ بصلية صاروخيّة.

5- السّاعة 19:20 أمس الأربعاء 15-04-2026 استهداف دبّابة ميركافا في محيط سوق مدينة بنت جبيل بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مؤكدة.

6- السّاعة 01:10 استهداف ثكنة ليمان شمال مستوطنة نهاريّا بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

7- السّاعة 01:15 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة الخيام بصلية صاروخيّة.

8- السّاعة 01:40 استهداف موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال بصلية صاروخيّة.

9- السّاعة 01:44 استهداف مربض مدفعيّة كفرجلعادي بصلية صاروخيّة.

10- السّاعة 02:30 استهداف موقع حانيتا بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

11- الساعة 05:30 تصدّى مجاهدو المقاومة الإسلاميّة لقوّة إسرائيليّة حاولت التقدّم من جهة بلدة الطيبة باتّجاه منطقة الخزّان في بلدة القنطرة. خاض المجاهدون اشتباكات ناريّة مع القوّة المعادية واستهدفوها بالأسلحة الموجّهة ما أدّى إلى تدمير 4 دبّابات وناقلتي جند.

12- السّاعة 06:45 والسّاعة 07:00 استهداف دبّابتَي ميركافا عند مرتفع الصلعة في بلدة القنطرة بالصواريخ الموجّهة وحقّقوا إصابات مؤكّدة.

13- السّاعة 08:00 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في تلّة الحمامص جنوب مدينة الخيام بصلية صاروخيّة.

14- السّاعة 08:20 استهداف مستوطنتي كرمئيل وبكيعين بصليات صاروخية.

15- السّاعة 08:45 استهداف مستوطنات كريات شمونة وكفار غلعادي ومسغاف عام ومرغليوت بصليات صاروخية.

16- السّاعة 10:00 استهداف موقع رأس الناقورة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

17- السّاعة 10:00، 10:10، 10:20 و10:30 استهداف تجمّعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة بصلياتٍ صاروخيّة على دفعات.

18- السّاعة 10:20 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الطيبة بصليةٍ صاروخيّة.

19- السّاعة 10:40 استهداف مستوطنة كفرجلعادي بصلية صاروخيّة.

20- السّاعة 10:50 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ شرق بلدة رب ثلاثين بصلية صاروخيّة.

21- السّاعة 10:50 استهداف مرابض مدفعيّة العدوّ المستحدثة بين بلدتي العديسة ورب ثلاثين بصليةٍ صاروخيّة.

22- استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة بصلياتٍ صاروخيّة كبيرة على النحو الآتي:

- الساعة 10:00 قرب الخزّان.

- الساعة 10:30 شرق البلدة.

- الساعة 11:00 مرتفع جنيجل.

- الساعة 11:10 شرق البلدة.

- الساعة 11:15 محيط الساحة.

23- السّاعة 11:00 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مشروع الطيبة بصلية صاروخيّة كبيرة.

24- السّاعة 11:50 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مرتفع جنيجل في بلدة القنطرة بصليةٍ صاروخيّة.

25- السّاعة 12:45 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكيّة بسربٍ المُسيّرات الانقضاضيّة.

26- استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة بنت جبيل بصلياتٍ صاروخيّة كبيرة على النحو الآتي:

- الساعة 11:30 محيط مجمّع موسى عبّاس.

- الساعة 11:40 عقبة عين إبل.

- الساعة 12:45 منطقة العين الكبيرة.

- الساعة 13:00 محيط مدرسة الإشراق.

27- السّاعة 13:00 استهداف مرابض مدفعيّة العدو المُستحدثة في بلدة العديسة ومستوطنة كفرجلعادي بأسرابٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

28- السّاعة 13:15 استهداف مستوطنة نهاريّا بصليةٍ صاروخيّة.

29- السّاعة 14:30 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند مرتفع الصلعة في بلدة القنطرة بقذائف المدفعيّة.

30- السّاعة 14:45 استهداف آليّة نميرا في بلدة القنطرة بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

31- السّاعة 15:00 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة بصلية صاروخيّة.

32- السّاعة 15:05 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب معتقل الخيام بصلية صاروخيّة.

33- السّاعة 17:00 استهداف مرابض مدفعيّة العدوّ المُستحدثة في بلدة البيّاضة بصلية صاروخيّة.

34- السّاعة 16:00 استهداف قاعدة شراغا (المقرّ الإداريّ لقيادة لواء غولاني) شمال مدينة عكّا المُحتلّة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

35- السّاعة 16:15 استهداف مستوطنة شلومي بصلية صاروخيّة.

36- السّاعة 16:30 استهداف مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخيّة.

37- السّاعة 17:30 استهداف مستوطنة يعرا بصلية صاروخيّة.

38- السّاعة 17:40 استهداف مدرسة ضبّاط سلاح البحريّة في خليج عكّا بصلية صاروخيّة.

39- السّاعة 17:50 إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ من نوع "هرمز 450 - زیك" مقابل بلدة عدلون جنوب لبنان بصاروخ أرض جوّ وشوهدت تسقط في البحر.

40- السّاعة 18:30 استهداف ثكنة ليمان شمال مستوطنة نهاريّا بصلية صاروخيّة وسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

41- السّاعة 19:15 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة البيّاضة بصاروخ موجّه وتحقيق إصابة مؤكّدة وشوهدت تحترق.

42- السّاعة 19:30 استهداف منصة قبة حديدية وتموضع أفراد في ثكنة ‏العليقة في الجولان السوريّ المحتلّ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

43- السّاعة 21:30 استهداف مستوطنة نهاريّا بصليةٍ صاروخيّة.

44- السّاعة 21:45 استهداف موقع رأس الناقورة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

45- السّاعة 22:15 استهدف مستوطنة نهاريّا بصليةٍ صاروخيّة.

46- السّاعة 22:15 استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كرميئيل بصليةٍ صاروخيّة.

47- السّاعة 22:50 استهداف مستوطنة نهاريا بصليةٍ صاروخيّة.

48- السّاعة 23:00 استهداف تجمّعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ جنوب مدينة الخيام بصليةٍ صاروخيّة.

49- السّاعة 23:10 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الطيبة بصليةٍ صاروخيّة.

50- السّاعة 23:15 استهداف تجمّعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مدرسة الإشراق ومجمع موسى عباس ومثلث التحرير في مدينة بنت جبيل بصلياتٍ صاروخيّة.

51- السّاعة 23:20 استهداف تجمّعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بصليةٍ صاروخيّة.

52- الساعة 23:20 أثناء محاولة قوّة اسرائيليّة ترافقها 4 دبابات ميركافا التسلّل عبر منطقة الرجمان في بلدة طيرحرفا باتّجاه بلدة مجدل زون، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عددًا من العبوات الناسفة بالقوّة، وحقّقوا إصابات مباشرة.

53- السّاعة 23:25 استهداف قاعدة شراغا (المقرّ الإداريّ لقيادة لواء غولاني) شمال مدينة عكّا المُحتلّة بصليةٍ صاروخيّة وسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

54- السّاعة 23:30 استهداف مستوطنة نهاريا بصليةٍ صاروخيّة.

55- السّاعة 23:30 استهداف تجمّعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في تلتيّ فريز وغدماثا في بلدة عيناتا بصلياتٍ صاروخيّة.

56- السّاعة 23:50 استهداف مستوطنات كفار جلعادي، تل حاي، كريات شمونه، المطلة، ومسكاف عام بصلياتٍ صاروخيّة متزامنة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

