كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

قاليباف: وقف إطلاق النار ثمرة صمود حزب الله واتحاد محور المقاومة 
قاليباف: وقف إطلاق النار ثمرة صمود حزب الله واتحاد محور المقاومة 

2026-04-17 02:35
أكّد رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية في إيران محمد باقر قاليباف أنّ وقف إطلاق النار في لبنان لم يكن إلا نتيجة لصمود حزب الله واتحاد محور المقاومة.

وقال قاليباف في منشور باللغة العربية عبر صفحته في "إكس" "سنتعامل مع وقف إطلاق النار هذا بحذر، وسنبقى معًا حتى التحقق الكامل للنصر".

ووجّه قاليباف الشكر لباكستان التي لعبت دورًا في جهود الوساطة والجنرال عاصم منير لإقرار وقف إطلاق النار هذا (في لبنان)، خاتمًا منشوره بقوله: "إنّا على العهد..".

وفي وقتٍ سابق، أكّد قاليباف، أنّ لبنان "جزء لا يتجزأ من وقف إطلاق النار الشامل"، وذلك خلال استقباله قائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقبل ذلك، تلقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اتصالًا هاتفيًا من قاليباف، أكدا فيه "وجوب شملِ وقف إطلاق النار لبنان قبل أي أمر آخر". 

