الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الجيش يجدد دعوته للتريث في العودة للجنوب في ظل الخروقات والاعتداءات الصهيونية

أنصار الله: نصر لبنان ثمرة "وحدة الساحات" وصمود المقاومة حطم "هيبة" الصهاينة

2026-04-17 03:19
بارك المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن الانتصار التاريخي الذي حققه حزب الله ولبنان على العدو الصهيوني، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة صمود بطولي أدى إلى هزيمة مذلة للجيش "الإسرائيلي"، وفشله الذريع في تحقيق أي من أهدافه المعلنة، حيث تحطمت هيبته العسكرية أمام ضربات مجاهدي المقاومة الإسلامية.

وأوضح المكتب السياسي في بيانه أن الخسائر الفادحة التي تكبدها العدو هي التي أجبرته في نهاية المطاف على الخضوع واللجوء لخيار وقف إطلاق النار في لبنان. واعتبر البيان أن هذا النصر يمثل ثمرة عظيمة لاستراتيجية "وحدة الساحات" الممتدة من فلسطين وإيران إلى لبنان واليمن والعراق، مشددًا على أن هذه الجولة من الصراع أثبتت صوابية خيار المقاومة، في حين أن خيارات الخضوع لا تورث إلا الخسران والذلة.

كذلك، وجهت حركة أنصار الله تحية إجلال وإكبار للحاضنة الشعبية للمقاومة الإسلامية في لبنان، مشيدة بصبرها وتضحياتها العظيمة التي كانت ركيزة أساسية في تحقيق هذا النصر.  

الكلمات المفتاحية
اليمن أنصار الله وقف إطلاق النار
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة